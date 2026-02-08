Die Highlights der Woche: Ausverkauf bei Apple?

Etwas mehr als eine Woche sind die neuen AirTags jetzt auf dem Markt, unser kleines Video zum neuen Apple-Tracker habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Mittlerweile dürften alle Details rund um die neuen AirTags bekannt sein, immerhin gibt es auch schon das „offizielle“ Teardown von iFixit. Die Reparatur-Experten haben feststellen müssen, dass die Lautsprecher der neuen AirTags leider erneut relativ einfach außer Kraft gesetzt werden können.

Derweil könnt ihr euch die alte Generation der AirTags zum Sonderpreis sichern. Die Reichweite ist etwas geringer und der Lautsprecher nicht ganz so kraftvoll, die grundlegende Technik ist aber identisch – und auch am Design hat sich ja nichts getan. Das 4er-Pack bekommt ihr derzeit für 79,99 Euro, das sind gerade mal 20 Euro pro AirTag. Im Vergleich zu vielleicht noch etwas günstigeren Drittanbieter-Lösungen punkten die AirTags natürlich mit der Nahdistanzortung über den UWB-Chip.

Was mir in dieser Woche noch besonders aufgefallen ist: Art of Fauna hat seinen ersten Geburtstag gefeiert. Für mich ist es eines der besten Spiele der letzten Jahre. Während früher jeden Monats echte Hits im App Store erschienen sind, sind Spiele dieser Klasse mittlerweile leider Mangelware. Umso mehr freut es mich, dass Art of Fauna so erfolgreich geworden ist. Es gibt immer wieder Updates mit neuen Inhalten, bald soll es eine Dino-Welt geben und der Nachfolger steht mit Art of Flora bereits in den Startlöchern. Hut ab vor dieser Leistung!

Neues aus dem Hueblog

Bei Philips Hue warten wir weiter auf die letzten beiden neuen Leuchtstreifen, die im Februar erscheinen sollen. Sieben neue Philips Hue Lightstrips gibt es dann – und wir haben einen kleinen Überblick über die Neuerscheinungen für euch erstellt. Werft doch gerne mal einen Blick auf das folgende Video. Gleichzeitig freuen wir uns, wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal vorbeischaut und ein Abo dort lasst. Die nächsten spannenden Videos, etwa rund um Freddys China-Reise zu Dreame, sind bereits in Planung.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick