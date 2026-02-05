Für Leseratten: Kindle eBook-Reader dank Mehrwertsteuer-Aktion besonders günstig

Bei MediaMarkt dreht sich in diesen Tagen mal wieder alles um den Football und mögliche Touchdowns. Und auch die Preise gehen wieder nach unten, denn es ist mal wieder eine Mehrwertsteuer-Aktion gestartet. Seit 20:00 Uhr bekommt ihr in der App und auch auf der Webseite von MediaMarkt die Mehrwertsteuer geschenkt, was umgerechnet einem Rabatt von 16 Prozent entspricht.

Das lohnt sich natürlich bei Produkten, die ohnehin schon reduziert sind, aber auch bei preisstabilen Geräten. Hier sind zum Beispiel die eBook-Reader von Amazon zu nennen, die es eigentlich nur an besonderen Anlässen wie dem Black Friday günstiger gibt. Bei MediaMarkt bekommt ihr sie auch an diesem Wochenende günstiger, hier gelangt ihr zur kompletten Übersicht aller Kindle und Alexa-Geräte.

Aber für welches Modell soll man sich entscheiden? Wir haben uns umgesehen und die besten Highlights für Leseratten herausgesucht.

Das sind die besten Kindle-Deals bei MediaMarkt

Kindle: Los geht es mit dem klassischen Kindle, den MediaMarkt derzeit für 92,43 Euro statt 109,99 Euro verkauft. Insbesondere dank des kompakten Formfaktors und des beleuchteten Displays kann sich dieser günstige eBook-Reader sehen lassen.

Kindle 109,99 EUR 92,43 EUR jetzt kaufen

Kindle Paperwhite: Falls ihr euch etwas mehr Komfort wünscht, dann ist der Paperwhite wie für euch gemacht. Display und Gehäuse sind bündig und ihr könnt zudem die Farbtemperatur anpassen. Gerade abends ist ein etwas wärmeres Weiß sehr angenehm. Außerdem blättert der Paperwhite die Seiten schneller um und verfügt zudem über ein wasserfestes Gehäuse. Jetzt für 142,85 Euro statt 169,99 Euro erhältlich.

Kindle Paperwhite 169,99 EUR 142,85 EUR jetzt kaufen

Kindle Colorsoft: Den Paperwhite könnt ihr auch noch einmal aufmotzen – und heraus kommt der Colorsoft mit einem Farbdisplay. Okay, eInk ist natürlich nicht annähernd so brillant wie das Retina-Display eines iPads, dafür müsst ihr trotz der Farben nicht auf die Vorteile von eInk verzichten. Auch der Colorsoft spiegelt nicht und hat eine lange Akkulaufzeit. Spannend, wenn ihr gerne mal einen digitalen Comic lest. Jetzt für 218,48 Euro statt 259,99 Euro.

Kindle Colorsoft 259,99 EUR 218,48 EUR jetzt kaufen

Die Kids-Versionen: Den Kindle und den Kindle Colorsoft bekommt ihr auch als Kindle Kids und Kindle Colorsoft Kids zum Sparpreis. Hier profitiert ihr von einigen Extras, etwa der Werbefreiheit, einem Jahr Amazon Kids+, der Schutzhülle und vor allem der zweijährigen Sorglos-Garantie, bei der der eBook-Reader sogar nach einem selbstverschuldeten Defekt (durch ein Kind) ersetzt wird.