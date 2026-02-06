Pladio: Radio-App für Musikliebhaber

Es gibt ja noch immer Menschen, die Radio hören – ich zähle dazu. Nur mittlerweile hört man natürlich kaum noch über ein entsprechendes Radiogerät, sondern über die Apps der Sender oder dezidierte Radio-Apps. Pladio (App-Store-Link) ist eine solche App, die Zugriff auf tausende Radiosender auf der ganzen Welt bietet und mit diversen Funktionen für Musikliebhaber daherkommt.

Pladio könnt ihr auf dem Mac, dem iPhone und dem iPad installieren und dann direkt losstreamen. Wählt aus der Liste der verfügbaren Sender den aus, den ihr hören wollt und los geht’s. Hört ihr einen Song, der euch gefällt, verrät euch Pladio den Interpreten, den Songtitel und mehr. Das funktioniert dank Musikerkennungstechnologie auch dann, wenn der Sender keine Metadaten mitschickt. Außerdem könnt ihr Titel, die euch gefallen, mit nur einem Tippen direkt eurer Apple-Music-Bibliothek hinzufügen.

Kürzlich hat Pladio ein Update bekommen, dass den Funktionsumfang der kostenfreien App noch einmal erweitert. Der Radio-Browser wurde im Zuge dessen noch einmal vollständig überarbeitet, sodass ihr nun auf eine Tab-basierte Navigation zugreifen könnt. Hier findet ihr fünf Bereiche: Zuletzt gespielte Sender, Favoriten, Meine Sender, Lokal (Sender in eurer Nähe) und Alle Sender.

Unter dem Tab Meine Sender könnt ihr nun außerdem eigne Sender manuell hinzufügen, indem ihr die URL des Streams hinzufügt. Ihr könnt dann bei Bedarf den Namen, das Land, die Genres und mehr ändern. Auch die Suche nach Kategorien wurde noch einmal verbessert und erweitert. So könnt ihr nun nach bestimmten Kategorien filtern, etwa Name, Land, Ort, Genre und mehr.

Pladio ist kostenlos nutzbar

Darüber hinaus sind auch die Anzeigeneinstellungen nun personalisierbar und die CarPlay-Integeration wurde auch noch einmal verbessert. Pladio lässt sich kostenlos laden und nutzen. Wenn euch die App gefällt, freut sich der Entwickler über eine Spende, die ihr per In-App-Kauf an ihn senden könnt. Systemvoraussetzungen für Pladio sind macOS 14.0 und iOS bzw. iPadOS 17.6.