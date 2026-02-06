Lautsprecher der AirTags 2 lassen sich relativ einfach deaktivieren

Man möchte ja meinen, dass man in einem so kleinen Gadget wie den AirTags nicht viel entdecken kann. Das Reparatur-Team von iFixit hat den neuen Apple-Tracker dennoch auseinander genommen und liefert uns spannende Einblicke rund um die AirTags der zweiten Generation.

Unter anderem könnt ihr im folgenden Video die Unterseite der Leiterplatte sehen. Dort befindet sich zum Beispiel der Prozessort der AirTags, der Bluetooth und NFC-Funktionen abdeckt, sowie Apples U2 Ultra Wideband-Chip beinhaltet. Dass dieser für eine erhöhte Reichweite sorgt, haben wir ja bereits festhalten können.

Lautsprecher nicht ausreichend vor Deaktivierung geschützt

Um vor unsachgemäßem Gebrauch zu schützen, melden sich AirTags nach gewisser Zeit mit einem Ton, wenn der Besitzer nicht mehr in der Nähe ist. Bei der ersten Generation konnte das noch relativ einfach unterbunden werden – aber wie sieht es bei den AirTags der zweiten Generation aus?

Wie im Video von iFixit zu sehen ist, reicht ein Lötkolben aus, um zwei kleine Kabel vom Lautsprecher zur Leiterplatte außer Betrieb zu nehmen und den Lautsprecher zu deaktivieren. Das ist sicherlich ein wenig aufwändiger als zuvor, aber immer noch relativ einfach umzusetzen.

Die neuen AirTags von Apple bekommt ihr für 35 Euro pro Stück. Alternativ könnt ihr zum 4er-Pack greifen, das mit 119 Euro unterm Strich günstiger ist.

AirTags der ersten Generation derzeit im Angebot

Wenn euch die verbesserte Reichweite und der etwas lautere Lautsprecher nicht so wichtig sind, dann könnt ihr auch weiterhin zur ersten Generation greifen und so etwas Geld sparen. Aktuell sind die ersten AirTags noch bei Amazon verfügbar und werden dort im 4er-Pack für 79,99 Euro angeboten. Hier zahlt ihr also nur 20 Euro pro Stück, was definitiv ein richtig guter Kurs ist. Allerdings wissen wir nicht, wie lange das Angebot noch verfügbar ist.