iPhone 17e: Keine Design-Änderungen und Start am 19. Februar?

Am 19. Februar 2025 hat Apple den Nachfolger des iPhone SE präsentiert: Das iPhone 16e. Das Low-Budget-iPhone ist mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display, dem A18-Chip, Apple Intelligence, einer einzelnen 48-Megapixel-Kamera, dem Action Button und USB-C ausgestattet. Noch in diesem Monat soll der Nachfolger erscheinen.

Nachdem bereits ein Wechsel von der Notch zur Dynamic Island vermutet wurde, will der japanische Blog Mac Otakara nun aus verlässlichen Quellen erfahren haben, dass sich am Design des iPhone 17e nichts verändern wird. Die Notch und das Display bleiben, wie sie sind.

Der Blog sieht für das iPhone 17e drei große Verbesserungen der internen Komponenten. Zunächst einmal steht der wenig überraschende Wechsel vom A18 auf den aktuellen A19-Chip an. Außerdem soll das neue C1X-Modem verbaut werden, das Apple für das iPhone Air eingeführt hat. Auch der hauseigene N1-Chip für WLAN, Bluetooth und Thread soll den Weg in das iPhone 17e finden.

Apple soll endlich MagSafe in das iPhone 17e integrieren

Weitere Gerüchte gibt es vom deutschen Magazin Macwelt, auch hier unter Berufung auf eigene Quellen. Die Kollegen aus Deutschland schreiben, dass Apple das iPhone 17e mit MagSafe ausstatten will. Im Vorgänger war noch einfaches Qi mit maximal 7,5 Watt und vor allem ohne Magnete verbaut. Hier soll das iPhone 17e nun auf einen Stand mit den aktuellen iPhones gebracht werden, was wir sehr begrüßen würden.

Und auch einen Launch-Termin will man bei Macwelt bereits erfahren haben: Exakt ein Jahr nach dem Start des iPhone 16e soll das iPhone 17e präsentiert werden – am 19. Februar 2026. Das wäre dann doch schon etwas ungewöhnlich, da dieses Datum auf einen Donnerstag fällt. Das ist nicht unbedingt der von Apple bevorzugte Tag für den Start eines neuen Produkts. Üblicherweise werden neue Produkte an einem Montag oder Dienstag, manchmal auch an einem Mittwoch präsentiert. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was in den nächsten zwei Wochen passiert.