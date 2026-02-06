iPhone 16 im Apple Refurbished-Store: Lohnt sich das überhaupt?

Im hauseigenen Refurbished Store bietet Apple generalüberholte Geräte an, die sich zwar von Neuware nicht unterscheiden lassen, aber dennoch ein paar Euro günstiger sind. Oftmals handelt es sich dabei um Rückläufer, die anschließend lediglich in einer neutralen Verpackung verschickt werden. Neu im Store ist nun das iPhone 16 inklusive seiner Varianten, bei denen sich bis zu 290 Euro sparen lassen, weshalb sich natürlich die Frage stellt: Lohnt sich das überhaupt?

Sind die Preise im Refurbished Store gut?

Ob die Preise wirklich attraktiv sind, haben wir deshalb anhand eines aktuellen Preisvergleichs überprüft.

iPhone 16 mit 128 GB in Blaugrün:

Apple verlangt aktuell 719 Euro statt 849 Euro, während Amazon das gleiche Modell als Neuware ebenfalls für 719 Euro anbietet. Ein echter Deal ist das also nicht, weshalb sich ein Kauf hier kaum lohnt.

iPhone 16 Plus mit 128 GB in Schwarz:

Während Apple im Refurbished Store 799 Euro verlangt, obwohl der ursprüngliche Preis bei 949 Euro lag, starten die Preise für Neuware im Netz bereits bei 780 Euro. Amazon bietet das gleiche Modell ebenfalls für 799 Euro an, jedoch als Neuware, weshalb das Angebot von Apple insgesamt nicht wirklich überzeugt.

iPhone 16 Pro mit 128 GB in Titan Wüstensand:

Im Refurbished Store ruft Apple 949 Euro statt 1.129 Euro auf, während Neuware aktuell mindestens 1.229,99 Euro kostet. Hier lässt sich also definitiv sparen, weshalb das Angebot deutlich attraktiver ausfällt.

iPhone 16 Pro Max mit 256 GB in Titan Weiß:

Bei Apple bezahlt ihr für das generalüberholte iPhone 16 Pro Max 1.169 Euro und spart somit 210 Euro, während Neuware im Internet ab 1.256 Euro angeboten wird. Auch hier könnt ihr also aktuell ein paar Euro sparen, weshalb sich ein Blick in den Refurbished Store durchaus lohnt.

Was ist ein generalüberholtes iPhone?

Wie bereits eingangs erwähnt, unterscheidet sich ein generalüberholtes iPhone im Alltag kaum von Neuware, da lediglich die Verpackung neutral und weiß gehalten ist. Darüber hinaus sind bei allen refurbished iPhone-Modellen folgende Punkte enthalten: