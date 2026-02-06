Obwohl ich den neuen Echo Show 11 wirklich ins Herz geschlossen habe, kann ich die Kritik nachvollziehen, dass die angezeigte Werbung seitens Amazon nervt. Um das zu umgehen, muss man sich für einen Echo-Lautsprecher ohne Display entscheiden, wobei man dann natürlich die erweiterte Anzeige verliert. Die besten Kandidaten sind der Echo Studio und der Echo Dot Max, die erst gegen Ende letzten Jahres neu auf den Markt gekommen sind.

Echo Dot Max: Die kleine Knutschkugel mit ordentlichem Sound

Wenn ihr Alexa nutzt, um Lampen, Sensoren, Schalter und Co. zu steuern, ist der Echo Dot Max die richtige Wahl. Per Sprachzuruf reagiert Alexa sofort und setzt den Befehl um, ohne das Smartphone zücken zu müssen. Die Neuauflage bietet nicht nur ein hochwertiges Mesh-Material, sondern auch einen überarbeiteten Lautsprecher sowie Support für Matter und Thread. Demnach ist der Echo Dot Max bestens für das Smart Home geeignet. Darüber hinaus sind auch die zahlreichen Alexa-Skills zu erwähnen, mit denen sich quasi fast alle Smart-Home-Gadgets in Alexa einbinden lassen.

Mit 109,99 Euro ist der Echo Dot Max kein Schnäppchen, allerdings bietet MediaMarkt den Alexa-Lautsprecher im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion günstiger an. Der zusätzliche Rabatt wird an der Kasse freigeschaltet, sodass der Preis auf 92,43 Euro fällt – günstiger geht es aktuell nicht!

Echo Dot Max 109,99 EUR 92,43 EUR jetzt kaufen

Echo Studio: Wenn es etwas mehr sein darf

Amazon beschreibt den größeren Echo Studio, der in der Neuauflage dem Echo Dot Max sehr ähnlich sieht, mit den Worten „Wie ein Konzert im Wohnzimmer“. Auch wenn die Klangverbesserungen im Vergleich zum Vorgänger nur minimal sind, gibt es insgesamt den besten Klang in einem Echo-Lautsprecher. Etwas mehr Bass hätte der Kugel aber sehr gut gestanden.

Darüber hinaus bietet natürlich auch der Echo Studio die Vorteile, die auch der Echo Dot Max mit an Bord hat: Smart Home, Matter, Thread und eine wirklich tolle Optik.

Wenn es der große Echo Studio sein soll, liegt der Preis im Warenkorb am Ende bei 201,67 statt 239,99 Euro. Auch das ist der aktuelle Bestpreis im Internet.

Echo Studio 239,99 EUR 201,67 EUR jetzt kaufen

Im Video: Echo Dot Max und Echo Studio