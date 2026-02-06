Günstiger Filmabend: Amazons 99-Cent-Deal ist zurück

Ich bin ganz ehrlich: Nach einem 14 Stunden langen Flug von Shanghai nach Frankfurt kann ich aktuell keine Filme mehr sehen. Wenn ihr das Wochenende jedoch entspannt auf der Couch verbringen wollt, könnt ihr euch bei Amazon Filme günstig leihen, da die beliebte 99-Cent-Aktion wieder da ist.
Diesmal ist die Auswahl richtig groß, wobei aktuelle Blockbuster allerdings nicht zu finden sind. Dennoch ist der ein oder andere interessante Film sicherlich dabei, weshalb ihr im Folgenden ein paar Empfehlungen findet. Alle Filme könnt ihr euch hier ansehen.
- 28 Days Later (Amazon-Link, 4 von 5 Sterne, IMDb 7,5 von 10)
- The Imitation Game (Amazon-Link, 4,5 von 5 Sterne, IMDb 8,0 von 10)
- The Captive (Amazon-Link, 4 von 5 Sterne, IMDb 5,9 von 10)
- Gran Turismo (Amazon-Link, 4,5 von 5 Sterne, IMDb 7,1 von 10)
- Uncharted (Amazon-Link, 4,5 von 5 Sterne, IMDb 6,3 von 10)
- Moon: Der Panda (Amazon-Link, 4,5 von 5 Sterne, IMDb 5,2 von 10)
- Nobody 2 (Amazon-Link, 4 von 5 Sterne, IMDb 6,3 von 10)