Olympische Winterspiele 2026: Diese Apps dürfen nicht fehlen

Die 25. Olympischen Winterspiele finden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt, wobei es schier unmöglich ist, alles live mitzuverfolgen. Deshalb bieten sich Apps an, die News, Ergebnisse und mehr direkt aufs Smartphone liefern. Im Folgenden gibt es einen praktischen Überblick über Apps, die sich bestens für Olympia 2026 eignen.

Olympische Spiele: Die offizielle App

Die App „Olympische Spiele“ (App Store-Link) ist die offizielle Applikation, die mit News, einem Zeitplan, Medaillenspiegel und mehr aufwartet. Darüber hinaus lassen sich Tickets für Veranstaltungen vor Ort kaufen und verwalten, oder Videos und Clips direkt über die App ansehen.

Ich finde die optische Aufmachung durchaus gelungen, weil die Live-Updates dafür sorgen, dass man kein Highlight verpasst. Als nettes Extra ist eine Kamera-Funktion integriert, mit der man sich lustige Tiere, Schnee und mehr ins Gesicht zaubern kann, um Fotos an Freunde weiterzuleiten oder auf Social Media zu teilen.

Kurz gesagt: Schöne Aufmachung, viele Infos, aber auch Werbung.

Sportschau und ZDF sind bereit

Die ARD/Sportschau (App Store-Link) und das ZDF (App Store-Link) übertragen zahlreiche Sportarten und Wettkämpfe live, sowohl im klassischen Fernsehen als auch per Livestream im Internet und per App. Darüber hinaus hat die ARD die Sportschau-App fit für Olympia 2026 gemacht, wodurch News, Livestreams, Berichte, Ergebnisse, Medaillen und mehr optimiert und bestens aufbereitet in der Sportschau-App sowie in der ZDF-App verfügbar sind.

Alle Wettkämpfe nur mit Discovery+

Während ARD und ZDF rund 220 Stunden Olympia im Free-TV übertragen, gibt es die komplette Berichterstattung jedoch nur mit Discovery+ (App Store-Link). Für den Zugriff wird ein Abonnement benötigt, das sich aber monatlich abonnieren beziehungsweise kündigen lässt. Der werbeunterstützte Tarif kostet bei Discovery+ 4,99 Euro pro Monat, während der Tarif ohne Werbung 7,99 Euro pro Monat kostet. Da die Spiele nur einen Monat lang übertragen werden, ist die Investition durchaus überschaubar.

Auch Eurosport mischt mit

Die Eurosport-App (App Store-Link) versteht sich eher als Ergänzung zu den Angeboten von ARD, ZDF und Discovery, weil es hier nur sehr wenige Live-Streams gibt. Dennoch stehen in der Eurosport-App News, Live-Ergebnisse und Video-Highlights zur Verfügung.