Retrocade: Arcade-Klassiker wie Centipede und Pac-Man neu entdecken

Die etwas älteren Leser und Leserinnen unseres Blogs werden sich bestimmt noch an die guten alten Arcade-Zeiten erinnern: Klassiker wie Space Invaders, Pac-Man, Galaga und Frogger boten stundenlangen Spielspaß auf den ersten Heim-Spielekonsolen von Atari und Co., oder auch auf großen Arcade-Automaten, die sich vielerorts fanden.

Mit der Neuerscheinung Retrocade bei Apple Arcade (App Store-Link) lässt sich das Retro-Fieber wieder zum Leben erwecken. Die neue App kann auf das iPhone, das iPad und auf das Apple Vision Pro-Headset heruntergeladen werden und benötigt dort neben rund 503 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 18.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

„Leg deine Münze auf das Glas. Erlebe das goldene Zeitalter des Gamings mit Bestenlisten, täglichen Herausforderungen und pixelgenauer Nostalgie. […] Tauche ein in das Neonlicht der 80er Jahre und erlebe den Nervenkitzel der Spielhalle wie nie zuvor. Retrocade vereint die beliebtesten und legendärsten Spiele der klassischen Arcades an einem Ort.“

So berichtet das schwedische Entwicklerteam von Resolution Games in der App Store-Beschreibung. Arcade-Fans finden insgesamt zehn verschiedene Retro-Klassiker, die sich wie bei Apple Arcade üblich ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements unbegrenzt spielen lassen. Das sind die legendären Games, die Retrocade bereitstellt:

Fliege im ikonischen, geometrischen Vektor-Stil durch den Weltraum. Bubble Bobble: Fange Feinde in Blasen und hilf Bub & Bob, ihre Freundinnen zu retten.

Authentisches Gameplay: Auch mit Bluetooth-Controllern kompatibel

Im Hauptmenü der App finden sich als kleines Gimmick die jeweiligen Arcade-Automaten für jedes Spiel aneinander gereiht. Besonders gelungen ist die Tatsache, dass damit einhergehend auch Informationen, in welchem Jahr und von welchem Hersteller der Titel veröffentlicht wurde, zur Verfügung gestellt werden – beispielsweise Atari, Bandai Namco oder Konami.

Um ein kompetitives Gameplay zu fördern, spendiert Resolution Games der Retro-Spielesammlung auch weltweite Bestenlisten und zusätzliche Erfolge für jedes Spiel, die sich freischalten lassen. Für ein besonderes Retro-Feeling unterstützt Retrocade auch kompatible MFi Bluetooth-Controller, so dass einem authentischen Arcade-Spieleabend nichts mehr im Wege steht. Retrocade kann im Rahmen eines Apple Arcade-Abonnements heruntergeladen werden, das monatlich 6,99 Euro kostet.