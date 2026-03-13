Tomb Raider I-III Remastered: Lara Croft ist zurück im App Store

Unglaublich, wie lange es schon her ist. 1996 ist der erste Teil von Tomb Raider erschienen. Ich weiß noch genau, wie ich damals gemeinsam mit Freunden vor dem PC saß und wir Lara Croft vergöttert haben. Immerhin sah sie damals schon verdammt gut aus, aber das ist eine andere Geschichte. 30 Jahre später meldet sich Lara Croft nun im App Store zurück. Tomb Raider I-III Remastered (App Store-Link) ist für iPhone und iPad verfügbar.

Es handelt sich um die ersten drei Spiele aus der Tomb Raider Serie. Die habt ihr vielleicht sogar schon auf iPhone und iPad gespielt, immerhin gab es sie schon als eigenständige Apps. Jetzt haben Aspyr und Crystal Dynamics aber noch einmal nachgelegt und präsentieren die Spiele als Remastered-Version mit einer verbesserten Grafik und neuen Spielelementen.

Tomb Raider I-III Remastered mit Lara Croft ist die beliebte Sammlung der ersten drei Tomb Raider-Spiele plus Bonusinhalte (Tomb Raider + die Erweiterung „Unfinished Business“ Erweiterung, Tomb Raider II + die Erweiterung „Golden Mask“, Tomb Raider III + die Erweiterung „The Lost Artifact“) mit verbesserter Grafik und Performance sowie Verbesserungen wie Kamera-Lock-on, Erfolge und mehr. Konkret sind die folgenden Details neu hinzugekommen.

Das alles ist neu in Tomb Raider I-III Remastered

Neuer Herausforderungsmodus: Probier deine Fähigkeiten mit neuen Optionen zur Schwierigkeitsanpassung aus. Ändere Gesundheit, Schaden, Boni, Gegner und mehr, um neue Herausforderungen mit endlosem Wiederspielwert zu schaffen. Je höher die Herausforderungsstufe, desto mehr Inhalte kannst du freischalten.

10 neue Outfits: Schaff Erfolge, um 10 neue Lara Croft-Outfits mit verbesserten Fähigkeiten freizuschalten, die dich bei deinem nächsten Durchgang weiterbringen. Jedes neue Outfit bietet neue Boni wie die Fähigkeit, schneller zu rennen, tiefer zu tauchen und härter zu kämpfen!

15 neue Erfolge: Erweitere deine Sammlung von Erfolgen und Trophäen mit neuen Erfolgen im Herausforderungsmodus.

Anders als im App Store angegeben, könnt ihr Tomb Raider I-III Remastered auch auf Deutsch spielen. Schaut dazu einfach in die Optionen und ändert die Sprache dort manuell. Sehr zu empfehlen ist natürlich die Verwendung eines Controllers, prinzipiell kann aber auch mit einer Touch-Steuerung gespielt werden. Die ersten paar Minuten des Spiels könnt ihr übrigens kostenlos absolvieren, erst danach müsst ihr die Vollversion für 17,99 Euro freischalten. Diese umfasst alle drei Spiele samt der Bonusinhalte. Leider kann man die einzelnen Titel nicht zum vergünstigten Preis kaufen.