Apple Watch: Dieses Jahr wohl kein großes Update

Keine Woche ohne neue Gerüchte von Mark Gurman. Neben einem verspäteten iPhone Fold und einem neuen HomePod hat sich der Apple-Analyst jetzt auch zur Apple Watch geäußert. Er erwartet in diesem Jahr keine größeren Design-Veränderungen bei der nächsten Generation der Apple-Uhr. Mehr Details hat er dieses Mal nicht für uns, viel zu erklären gibt es bei dieser recht konkreten Geschichte aber ohnehin nicht.

Die in den letzten Jahren immer wieder auftauchenden Gerüchte rund um eine radikal neu gestaltete Apple Watch X dürften sich damit einmal mehr nicht bewahrheiten. In der Gerüchteküche war das zehnte Jubiläum der Apple Watch ein heißer Kandidat für das große Re-Design. Doch sowohl die ursprüngliche Vorstellung im September 2014, als auch der Marktstart im April 2015 sind mittlerweile mehr als zehn Jahre vergangen.

Ich würde in diesem Jahr wohl nur bei größeren Veränderungen schwach werden. In der Vergangenheit habe ich, obwohl ich ja schon irgendwo ein kleiner Apple-Junkie bin, auf einige Apple Watch Generationen verzichtet. Aktuell bin ich auch noch mit der Apple Watch Series 10 unterwegs, obwohl im vergangenen Herbst ja schon die neue Generation gestartet ist.