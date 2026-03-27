For All Mankind: Staffel 5 jetzt auf Apple TV

Die fünfte Staffel der Science-Fiction-Serie „For All Mankind“ ist auf Apple TV gestartet. Damit beginnt die Ausstrahlung der vorletzten Staffel der Serie, deren Spin-off „Star City“ im Mai ebenfalls auf Apple TV anläuft. Ab heute könnt ihr euch die erste Folge der neuen Season ansehen. Die nächste Folge gibt es dann am kommenden Freitag.

In For All Mankind geht ums das das Wettrennen um die Vorherrschaft im Weltall und ist pro Staffel in jeweils einer Zeitphase erzählt. So beginnt die Serie im Jahr 1969 und entwirft ein alternatives Szenario zur Mondlandung. Hier sind nämlich die Russen die ersten, die den Mond erreichen, nicht etwa die Amerikaner. Die nächste Staffel spielt dann bereits gut ein Jahrzehnt später.

Staffel 5 ist nun in den 2010er-Jahren angesiedelt. Die Menschen haben inzwischen den Mars besiedelt. Mehrere Tausend von ihnen leben inzwischen dort. Doch die Regierungen auf der Erde wollen mitbestimmen, wie die Marsbevölkerung leben und arbeiten soll. Ein unerwarteter Todesfall leitet eine Diskussion um Recht und Ordnung auf dem roten Planeten ein.

In Staffel 5 sehen wir den aus Staffel 1 bekannten Astronauten Ed Baldwin, gespielt von Joel Kinnaman, der inzwischen über 80 Jahre alt ist. Der Schauspieler ist darum mit viel Make-up zurechtgemacht, um die Rolle weiterhin übernehmen zu können. Auch die bei den Fans beliebten Figuren Margo (Wrenn Schmidt), Miles (Toby Kebbell) und Kelly Baldwin (Cynthy Wu) sind wieder mit dabei.

Spin-off von For All Mankind startet Ende Mai

Die neue Staffel von For All Mankind wartet entlang ihrer zehn Folgen mit einigen spannenden Plottwists auf und teasert auch das Spin-off „Star City“ gebührend an. Letzteres startet am 29. Mai mit der ersten Folge auf Apple TV. Passenderweise wird das auch der Tag sein, an dem die letzte Folge von Staffel 5 von For All Mankind erstmalig ausgestrahlt wird.

Apple TV könnt ihr für 9,99 Euro pro Monat abonnieren. Der Streamingdienst bietet euch Zugriff auf Serien wie Pluribus, Ted Lasso und Severance sowie preisgekrönte Filme wie F1 The Movie, Killers of the Flower Moon, Coda und mehr.

Foto: Apple