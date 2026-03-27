WhatsApp mit Update: Das sind die neuen Funktionen

Der WhatsApp Messenger von Meta ist um einige neue Funktionen reicher, die aktuell für alle Nutzer und Nutzerinnen ausgerollt werden. Diesmal stehen unter anderem ein besseres Speichermanagement, die Chat-Übertragung von iOS zu Android, die Nutzung von zwei Konten, Sticker-Vorschläge sowie KI-Features wie Foto-Bearbeitung und Textvorschläge im Fokus.

Große Dateien im Chat finden

In jahrelang genutzten Chats oder Gruppen können sich schnell viele Daten und Dateien ansammeln, die wertvollen Speicherplatz auf dem Smartphone belegen. Indem man künftig auf den jeweiligen Chat klickt und die Option „Speicher verwalten“ auswählt, lässt sich dieser gezielt aufräumen, ohne ihn komplett löschen zu müssen.

Unter anderem können so große Mediendateien, etwa Videos, schnell gefunden und gezielt entfernt werden. Der Chatverlauf selbst bleibt dabei unangetastet.

Chatverlauf von iOS zu Android übertragen

Wenn der Fall eintreten sollte, dass man von iOS zu Android wechselt, können alle Chats bei einem Telefonwechsel bequem übertragen werden. Mit wenigen Klicks ist der Transfer erledigt, sodass man Unterhaltungen, Fotos und Videos unkompliziert mitnehmen kann.

Zwei Konten auf einem Smartphone verwalten

Was unter Android bereits länger möglich war, hält nun auch Einzug auf dem iPhone. Künftig können zwei WhatsApp-Konten auf einem Gerät genutzt werden, ohne dass ein zweites Smartphone nötig ist. Dank des neuen Profil-Tabs ist jederzeit ersichtlich, welches Konto gerade aktiv ist.

Automatische Sticker-Vorschläge

Darüber hinaus lassen sich Chats mit Stickern schmücken, wobei WhatsApp anhand von eingetippten Emojis fortan passende Sticker vorschlägt. So lässt sich ein Emoji gegen einen Sticker austauschen, der genauer darstellt, was man sagen möchte.

Fotos mit Meta AI direkt im Chat bearbeiten

Mit der integrierten Meta AI können Bilder künftig direkt im Chat bearbeitet werden. Nutzer und Nutzerinnen haben die Möglichkeit, störende Elemente zu entfernen, Hintergründe zu verändern oder kreative Effekte auszuprobieren.

KI-Textvorschläge jetzt noch besser

Der integrierte Schreibassistent wurde ebenfalls verbessert. Er schlägt nun noch passendere Antworten basierend auf bisherigen Chats und dem Kontext der Unterhaltung vor.

WhatsApp jetzt aktualisieren

Stellt sicher, dass ihr die neueste Version von WhatsApp installiert habt, um alle Funktionen nutzen zu können. Laut Meta werden die Features „bald für alle“ verfügbar sein – der Rollout hat jedoch bereits begonnen.