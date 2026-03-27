Wednesdays: Spiel zum Thema sexueller Missbrauch startet für iOS

Dass ein Spiel sich dem Thema sexuelle Gewalt an Kindern widmet, ist außergewöhnlich. Doch genau das tut das mittlerweile mit dem IGF-Publikumsaward ausgezeichnete Game Wednesdays (App-Store-Link). Der Titel von Pierre Corbinais (bekannt von Haven, Road 96: Prologue, Bury Me und My Love) und ARTE France ist ab sofort auch für iOS und iPadOS verfügbar.

Wednesdays „will das Thema sexueller Missbrauch von Kindern mehr ins Bewusstsein rücken und hat den Entwicklern eine Plattform gegeben, um sich als Künstler und als Missbrauchsopfer Gehör zu verschaffen.“ So heißt es in der Pressemitteilung, die Arte zum Start der iOS-Version von Wednesdays verschickt hat.

Erstmals veröffentlicht wurde das Spiel bereits 2025 auf Steam. Kritiker und Fans lobten Wednesdays damals gleichermaßen. Zudem wurde der Titel seit seinem Erscheinen mehrfach ausgezeichnet. Mit dem Start auf iOS soll noch einmal eine neue Zielgruppe für Wednesdays erschlossen werden. Ziel ist es, das Bewusstsein für den Umgang mit dieser Form der Gewalt zu schärfen und dabei gleichzeitig eine hoffnungsvolle Geschichte zu erzählen. Denn in Wednesdays geht es vor allem um Heilung und das Überkommen von Trauma.

Im Spiel begleitet ihr Tim, der als Kind sexuell missbraucht wurde und sich nun über ein Videospiel aus seiner Jugend an die Ereignisse von damals zu erinnern beginnt. Ihr müsst versuchen, diese Erinnerungen nach und nach zu entschlüsseln und zusammenzufügen.

Wednesdays ist eine Mischung aus Videospiel und Graphic Novel

Das Spiel selbst ist dabei ein Mischung aus Videospiel und Graphic Novel, die die Geschichte und das Thema auf einfühlsame Weise, jedoch ohne Tabu transportiert. Ansprechen soll es sowohl Menschen, die Erfahrungen mit Gaming haben als auch jene, die wenig bis gar nicht spielen.

Wednesdays könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store herunterladen. Es ist für Menschen ab 16 Jahren freigegeben. Per In-App-Kauf könnt ihr zudem exklusives Behind-The-Scenes-Material freischalten.