appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW13/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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+++ Montag um 11:55 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir drei XXL-Paket von Anker mit Prime-Zubehör und Kino-Gutscheinen für „Der Astronaut“ verlost. Die drei Gewinner sind: Athanasia, Heiko und Michel. Ihr habt bereits eine E-Mail von uns erhalten. Alle anderen können ihr Glück am kommenden Wochenende erneut versuchen.

+++ Montag um 11:50 Uhr – iMessage hübscher machen +++

In einem neuen Video auf seinem Support-Kanal erklärt Apple, wie man in iMessage einen Hintergrund hinzufügen und einzelne Chats so personalisieren kann. 


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Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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