appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW13/2026 (2 News)

+++ Montag um 11:55 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir drei XXL-Paket von Anker mit Prime-Zubehör und Kino-Gutscheinen für „Der Astronaut“ verlost. Die drei Gewinner sind: Athanasia, Heiko und Michel. Ihr habt bereits eine E-Mail von uns erhalten. Alle anderen können ihr Glück am kommenden Wochenende erneut versuchen.

+++ Montag um 11:50 Uhr – iMessage hübscher machen +++

In einem neuen Video auf seinem Support-Kanal erklärt Apple, wie man in iMessage einen Hintergrund hinzufügen und einzelne Chats so personalisieren kann.