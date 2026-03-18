Mit dem neuesten WhatsApp-Update schaltet der Messenger (App Store-Link) eine Änderung jetzt für alle frei: Der „Einstellungen“-Tab ist ab sofort der „Profil“- beziehungsweise „Du“-Tab.

Aktuell handelt es sich lediglich um eine Umbenennung, allerdings ist das ein erster Schritt zur Einführung der Unterstützung mehrerer Konten, die Meta bereits seit einiger Zeit testet. Sind mehrere Konten in WhatsApp verbunden, lässt sich so auf einen Blick sehen, welches Konto gerade aktiv ist, denn statt eines Zahnrad-Symbols wird jetzt das entsprechende Profilbild in der Menüleiste angezeigt.

Es ist gut möglich, dass diese Änderung auch ohne Update zu sehen ist und schon seit Wochen freigeschaltet wurde. Wer immer noch den „Einstellungen“-Tab sieht, muss das Update installieren, um von der Änderung zu profitieren.