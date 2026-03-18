WhatsApp: Neuer „Du“-Tab bereitet Multi-Account-Funktion vor

Update auf Version 26.10.73

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WhatsApp Icon auf dem iPhone

Mit dem neuesten WhatsApp-Update schaltet der Messenger (App Store-Link) eine Änderung jetzt für alle frei: Der „Einstellungen“-Tab ist ab sofort der „Profil“- beziehungsweise „Du“-Tab.

Aktuell handelt es sich lediglich um eine Umbenennung, allerdings ist das ein erster Schritt zur Einführung der Unterstützung mehrerer Konten, die Meta bereits seit einiger Zeit testet. Sind mehrere Konten in WhatsApp verbunden, lässt sich so auf einen Blick sehen, welches Konto gerade aktiv ist, denn statt eines Zahnrad-Symbols wird jetzt das entsprechende Profilbild in der Menüleiste angezeigt.


Es ist gut möglich, dass diese Änderung auch ohne Update zu sehen ist und schon seit Wochen freigeschaltet wurde. Wer immer noch den „Einstellungen“-Tab sieht, muss das Update installieren, um von der Änderung zu profitieren.

Du-Tab in WhatsApp
Der neue Du-Tab in WhatsApp.
‎WhatsApp Messenger
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Download QR-Code
‎WhatsApp Messenger
Entwickler: WhatsApp Inc.
Preis: Kostenlos

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Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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