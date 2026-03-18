Spigen: AirPods Pro 3 Case im Macintosh-Maus-Design

Den Zubehör-Anbieter Spigen und seine Produkte erwähnen wir hier im Blog ja öfter. Auch dass der Hersteller des öfteren Zubehör im Retro-Design veröffentlicht, dürfte mittlerweile bekannt sein. Spigens neuester Wurf dieser Art ist ein Case für die AirPods Pro 3, das optisch wie eine originale Macintosh-Maus daherkommt. Das Spigen Classic LS Case (Amazon-Link) ist ab sofort über Amazon erhältlich.

Das neue AirPods Pro 3 Case ist Teil der Classic LS-Serie von Spigen und richtet sich damit an Nutzer, die Wert auf einen retro-inspirierten Look legen. Das neue Case ist im Design dabei, wie gesagt, der Optik der Original Macintosh-Maus nachempfunden. Es ist aber kein eigenes Case für AirPods, sondern eben eine Hülle für das AirPods Pro 3 Case.

Diese Hülle besteht aus einem polykarbonathaltigen Innenmaterial und einer TPU-Außenhaut, die den AirPods Pro 3 Schutz vor Kratzern und Stößen bietet. Die Farbe des Cases entspricht dem Steinbeige des klassischen Macintosh, ergänzt durch einen grauen Mausknopf, der gleichzeitig als Verschlussmechanismus dient. Durch Druck auf diesen Knopf lässt sich das Case öffnen, sodass die AirPods entnommen werden können.

Das Design des Cases ermöglicht weiterhin das kabellose Laden der AirPods Pro 3, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Zudem ist eine Aussparung für den USB-C-Anschluss vorhanden, sodass auch das Laden per Kabel möglich bleibt. Die Status-LED der AirPods ist durch das Material des Cases hindurch sichtbar, was an die Power-LED der ursprünglichen Macintosh-Maus erinnert. Ein mitgeliefertes Band erlaubt das einfache Tragen des Cases an Schlüsselbunden oder Taschen.

Spigen Classic LS Case ist für 27,99 Euro bei Amazon erhätlich

Das Case ist also so konzipiert, dass es die Funktionalität der AirPods Pro 3 nicht einschränkt. Die Verarbeitung und das Material entsprechen den typischen Standards von Spigen, die für Langlebigkeit und Passgenauigkeit bekannt sind. In Deutschland bietet der Hersteller das Classic LS Case für die AirPods Pro 3 über Amazon an. Der Preis liegt bei rund 28 Euro.