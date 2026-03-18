eero Outdoor 7 jetzt auch in Deutschland erhältlich

Nachdem der Garten-Router eero Outdoor 7 (Amazon-Link) schon im November 2024 in den USA gestartet ist, folgt die Markteinführung in Deutschland erst jetzt. Günstig ist der neue Outdoor-Router aber nicht, denn Amazon verlangt für den eero Outdoor 7 stolze 469,99 Euro. Was der Router auf dem Kasten hat, klären wir folgend.

Der neue Router wird seinem Namen gerecht, denn er hält auch unangenehmen Wetterbedingungen stand. Mit der Schutzart IP66 für Schutz vor Staub, Regen und Schnee funktioniert der Router auch bei Temperaturen von -40 bis 55 Grad Celsius. Amazon hat den Outdoor 7 in der Hitze Arizonas, in einem kommerziellen Kühlschrank, am Strand und in einem Tunnel mit 100 mph Windstärke getestet.

Einfache Montage und Einrichtung mit Power over Ethernet

Für die Montage im Außenbereich liefert der eero Outdoor 7 direkt das passende Zubehör mit, sodass sich das Gerät problemlos an Stuck-, Vinyl-, Holz- oder Zementwänden befestigen lässt. Gleichzeitig ist der Router mit einem 2,5-GbE-Anschluss ausgestattet, der Power over Ethernet unterstützt, etwa in Kombination mit dem eero PoE-Gateway.

Alternativ kann man jedoch auch den mitgelieferten 30-Watt-PoE+-Adapter für den Außeneinsatz nutzen, wodurch sich der Router flexibel über eine normale Steckdose betreiben lässt. In diesem Fall erfolgt die Anbindung an das bestehende eero-Netzwerk allerdings kabellos statt per Kabel.

Laut Hersteller lässt sich mit dem Outdoor-Router eine Fläche von bis zu 1.390 Quadratmetern mit WLAN abdecken, sodass auch größere Außenbereiche zuverlässig versorgt sind. In Tests reichte das Signal beispielsweise vom Haus bis zum Strand oder von einer Wohnung bis auf die darunterliegende Straße.

Darüber hinaus unterstützt der eero Outdoor 7 neben Wi-Fi 7 auch Standards wie Thread und ZigBee, wodurch sich moderne Matter-Geräte direkt integrieren lassen. Preislich startet der Router bei 469,99 Euro. Ein optionales eero Plus-Abonnement bietet erweiterte Sicherheit, Kindersicherung, Internet-Backup, Werbeblocker und vieles mehr.