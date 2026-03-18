Kleine Powerbank für die Apple Watch so günstig wie noch nie

Vor ein paar Tagen haben wir das leistungsstarke Joyroom Podix Ladegerät vorgestellt, allerdings gibt es jetzt eine besonders praktische Lösung für unterwegs. Wenn eure Apple Watch täglich geladen werden muss, ist eine kompakte Powerbank die ideale Ergänzung – und genau hier kommt das aktuelle Angebot von Joyroom ins Spiel.

Joyroom Powerbank für die Apple Watch: nur 11,99 Euro statt 25,99 Euro (Amazon-Link)

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Mit nur 63 Gramm ist die Powerbank extrem leicht, sodass ihr sie problemlos in der Hosentasche transportieren könnt. Zusätzlich sorgt eine integrierte Schlaufe mit Ring dafür, dass ihr den kleinen Akku auch bequem am Rucksack befestigen könnt.

Die Nutzung ist dabei denkbar einfach, denn ihr legt eure Apple Watch direkt auf den Ladepuck. Während eine Apple Watch Ultra etwa 2,5 bis 3 Stunden benötigt, ist eine normale Apple Watch bereits nach rund 1,5 bis 2 Stunden vollständig geladen.

Mehrere Ladevorgänge trotz kompakter Größe

Auf den ersten Blick wirken 2.000 mAh zwar überschaubar, allerdings relativiert sich das schnell im Alltag. Da der Akku einer Apple Watch je nach Modell zwischen etwa 280 und 308 mAh liegt (die Ultra kommt auf rund 550 mAh), könnt ihr eure Uhr mehrfach aufladen.

Ein kleines Display zeigt euch jederzeit die verbleibende Restkapazität an, während sich die Powerbank selbst bequem über USB-C wieder aufladen lässt.

Jetzt mit Gutschein besonders günstig

Mit dem Gutscheincode GGVUR8OS reduziert sich der Preis auf nur 11,99 Euro statt 25,99 Euro. Das ist der bisher beste Preis für die kleine Mini-Powerbank für die Apple Watch.