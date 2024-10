Eero Outdoor 7 bringt schnelles WLAN in den Garten

Seit ich mich vor einigen Jahren mit verschiedenen Lösungen herumgeschlagen habe und es noch keine leistungsstarken Repeater für die Fritz!Box gab, nutze ich die Router von Eero und bin mit dem System wirklich sehr zufrieden. Aktuell habe ich zwei Eero Max 7 im Einsatz, für die meisten Häuser dürfte allerdings auch das günstigere Eero Pro 6 Bundle mit drei Routern eine sehr gute Alternative sein.

Falls ihr mit der WiFi-Leistung in eurem Außenbereich unzufrieden seid und selbst ein Router direkt hinter der Hauswand nicht ausreichend ist, dann könnte Eero bald ebenfalls das passende Gadget anbieten. In den USA startet am 13. November der neue Eero Outdoor 7. Einen Termin für einen möglichen Start in Deutschland gibt es noch nicht, vielleicht tut sich hier ja etwas bis zur nächsten Garten-Saison.

Eero Outdoor 7 funktioniert von -40 bis 54 Grad Celsius

Der Eero Outdoor 7 wurde extra so gestaltet, dass er auch widrigen Umwelteinflüssen trotzen kann. „Um sicherzugehen, dass er einsatzbereit ist, haben wir ihn in der Hitze Arizonas, in einem kommerziellen Kühlschrank, am Strand und in einem Tunnel mit 100 mph Windstärke getestet“, teilt das Eero-Team mit. Herausgekommen ist ein Router, der über eine offizielle IP66-Zertifizierung verfügt. Er ist zudem für Temperaturen von -40 bis 54 Grad Celsius geeignet, weniger oder mehr dürften wir in Deutschland wohl nur schwer hinbekommen.

Für die Montage an der Außenwand kommt der Eero Outdoor 7 mit dem passenden Material für Stuck-, Vinyl-, Holz- oder Zementwände. Der Eero Outdoor 7 verfügt über einen 2,5 GbE-Anschluss, der Power-over-Ethernet mit einem Gerät wie dem Eero PoE-Gateway unterstützt. Es wird jedoch auch ein optionaler 30-W-PoE+-Stromadapter für den Außenbereich angeboten, mit dem der Eero Outdoor 7 an eine beliebige Steckdose im Freien angeschlossen werden kann. In diesem Fall erfolgt die Verbindung mit dem bestehenden Eero-System nicht kabelgebunden, sondern drahtlos.

Mit einem Outdoor-Router von Eero soll man einen Außenbereich von 1.400 Quadratmetern mit eigenem WLAN versorgen können. „Unsere Tester haben eero Outdoor 7 genutzt, um von einem Haus bis zum Strand und von einer Wohnung bis zur Straße darunter zu funken. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was unsere Kunden damit anstellen können“, teilt ein Sprecher von Eero mit.

Mit dabei sind neben WiFi 7 auch Funkstandards wie Thread und ZigBee, um Matter-Geräte einbinden zu können. Ganz günstig wird der Spaß daher nicht, in den USA kostet der Outdoor-Router von Eero zum Start 349,99 US-Dollar. Im Bundle mit einem 30-Watt-Outdoor-Adapter zahlt man noch einmal 50 US-Dollar mehr.