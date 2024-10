Bookcase soll das iPhone zu einem eBook-Reader machen

Erst gestern haben wir euch mit dem Kindle Paperwhite Signature Edition einen neuen eBook-Reader vorgestellt, der sich auf die Anzeige von digitalen Büchern spezialisiert hat und seine Aufgabe mit dem augenschonenden eInk-Display wirklich hervorragend macht. Falls ihr Bücher lieber direkt auf eurem iPhone lest, dann hat Astropad jetzt ein neues Gadget für euch: Das Bookcase.

„Bookcase ist eine komfortablere Art, auf dem Handy zu lesen“, heißt es vom Hersteller des rund 40 US-Dollar teuren Gadgets. Aber was genau erwartet euch? Ihr bekommt quasi eine MagSafe-Halterung für euer iPhone, die das schlanke Smartphone um zwei Griffmöglichkeiten an der rechten und linken Seite erweitert. So soll man das iPhone bequemer halten können, wenn man über einen längeren Zeitraum hinweg Bücher liest. An Versprechungen wird dabei nicht gespart: „Es ist so bequem und praktisch, dass du deinen Kindle zu Hause lassen kannst.“

Integrierter NFC-Chip im Bookcase sorgt für mehr Funktionen

Das Bookcase ist dabei mit einem MagSafe-Magneten ausgestattet, so dass das iPhone ganz einfach befestigt werden kann. Das ist aber noch nicht alles – denn es gibt auch noch eine App dazu.

Dank eines integrierten NFC-Chips kann das iPhone erkennen, wenn es in das Bookcase eingesetzt wird. Über die dazugehörige App des Herstellers könnt ihr konfigurieren, was dann passieren soll. Ihr könnt ganz einfach eure bevorzugte eBook-App öffnen und beispielsweise den Nicht-Stören-Modus aktivieren.

Nun bin ich gespannt auf eure Meinungen zu diesem neuen Gadget. Ist das tatsächlich etwas, worauf die Welt gewartet hat? Ich wage genau das zu bezweifeln. Wenn ich wieder mehr Zeit zum Lesen habe, würde ich dann wohl doch eher auf ein iPad oder einen dedizierten eBook-Reader zurückgreifen. Mit Geräten wie dem Boox Palma 2 gibt es ja auch Modelle, die sogar in die Hosentasche passen.