Boox Palma 2: Neuer eBook-Reader im Smartphone-Format

Aktuell beschäftige ich mich mit dem neuen Kindle Paperwhite Signature Edition und bin angetan von der absolut schnellen Oberfläche. Noch nie haben die Seiten bei einem eBook-Reader so schnell umgeblättert, das ist echt unglaublich. Mit dem 7 Zoll Display und den recht breiten Rändern ist der Paperwhite aber nicht unbedingt für die Hosentasche geeignet.

Da sieht es beim Boox Palma 2 schon anders aus. Der neue eBook-Reader verfügt über ein 6,13 Zoll großes Display, schlankere Ränder und zudem ein eher längliches Design. Vom Formfaktor erinnert er so viel mehr als ein Smartphone und passt ebenso problemlos in die Hosentasche (zumindest in der Männerwelt).

Der Boox Palma 2 ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Elfenbeinweiß und Tiefcyanschwarz, beide mit Felsstruktur auf der Rückseite. Das Gerät bietet auch einen verbesserten Schutz der Privatsphäre durch einen in die Einschalttaste integrierten Fingerabdrucksensor. Viel wichtiger ist aber das Display: Das ist mit 300 Pixel per Inch absolut hochauflösend.

Boox Palma 2 ist mit Android-App kompatibel

Und es kann nicht einfach nur gelesen werden. Mit zum Lieferumfang zählt die NeoReader-App, mit der 20 Dateiformate unterstützt werden. Hervorheben, Kommentieren oder Übersetzen? All das ist mit der App kein Problem. Ebenso können Schriftarten, Abstände und Ränder frei eingestellt werden. Hervorzuheben ist auch das offene System – es kommt Android 13 zum Einsatz. So kann man über den Google Play Store auch Apps von Drittanbietern zum Lesen, Musikhören oder Zeitmanagement installieren.

Und das war noch längst nicht alles. Ausgestattet mit zwei Mikrofonen und Lautsprechern dient es auch als tragbarer Audio-Player für Musik und Podcasts. Die 16 Megapixel Kamera mit LED-Blitz dient auch als Dokumentenscanner für den Büroalltag. Ob bei diesem großen Paket auch die Performance stimmt? Das konnten wir bisher noch nicht selbst testen. Der Boox Palma 2 ist in Kürze für 299,99 Euro über Amazon erhältlich.