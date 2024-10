Baseus startet magnetisches Ladekabel mit bis zu 240 Watt Leistung

Auf einem Messestand der Internationalen Funkausstellung in Berlin ist ein Ladekabel wohl eher selten ein Highlight, das Baseus PicoGo Ladekabel ist mir aber trotzdem in Erinnerung geblieben. Und das nicht nur dank des Materials, das mich bereits bei einem anderen Kabel überzeugt hat.

Für die Außenhülle des Baseus PicoGo Ladekabels (Amazon-Link) verwendet der Hersteller nämlich Silikagel, das mir bereits bei den Anker PowerLine III Flow sehr gut gefallen hat. Von dieser Sorte habe ich mittlerweile mehrere USB-C-Kabel in Verwendung und möchte sie nicht mehr missen.

Baseus PicoGo Ladekabel hält sich selbst fest

Baseus setzt aber noch einen oben drauf, nämlich eine Magnetfunktion. Und die steckt nicht etwa in den Steckern selbst, sondern ist über die ganze Länge des Kabels verbaut. Damit kann das Kabel einfach aufgewickelt werden und hält sich selbstständig fest, ohne dass irgendeine Schlaufe gezogen werden muss. Und genau dieses Feature hat mir beim Hands-On auf der Messe richtig gut gefallen.

Und auch sonst kann sich das USB-C-Kabel leistungstechnisch sehen lassen, es unterstützt nämlich bis zu 240 Watt. Ob man die tatsächlich braucht, ist die eine Frage. Viele günstige USB-C-Kabel schaffen aber nur 60 bis 100 Watt – und die überbietet man im Alltag mittlerweile doch schon häufiger, als man vielleicht denkt.

Mittlerweile gibt es das Kabel zumindest in einer Ausführung bei Amazon zu kaufen, wobei der Preis mit 19,99 Euro gefühlt noch etwas zu hoch ausfällt. Auf der Hersteller-Webseite wird das Modell für 14 Euro verkauft, dort kommen allerdings noch 6,90 Euro Versandkosten dazu. Am Ende des Tages ist es dort also auch nicht günstiger.

Wenn ihr es nicht ganz eilig habt, dann wartet einfach noch ein bisschen. Zukünftig wird es das Baseus PicoGo Ladekabel nämlich nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß, Pink und Blau geben. Und mit besserer Verfügbarkeit fällt hoffentlich auch der Preis noch ein wenig.