Amazon stellt ersten Kindle mit Farbdisplay vor

Bereits in den frühen Morgenstunden sind aus den USA die ersten Informationen zu neuen Kindle-Modellen durchgesickert, jetzt sind insgesamt sieben Modelle ganz offiziell vorgestellt worden. Das Highlight ist der neue Kindle Colorsoft, der erste eBook-Reader von Amazon mit einem Farbdisplay. Er kann ab sofort in der Signature-Edition für 289,99 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 30. Oktober ausgeliefert. Welches Features er bietet und welche anderen Kindle-Modelle noch neu sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Alles zum Kindle Colorsoft mit Farbdisplay

Die Konkurrenz hat ja bereits vorgestellt, beispielsweise Pocketbook und Tolino. Nun startet auch Amazon mit einem farbigen eBook-Reader. „Die Oxid-Rückwandplatine mit maßgeschneiderten Wellenformen ermöglicht sowohl bei farbigen als auch schwarz-weißen Inhalten eine schnelle Leistung sowie einen höheren Kontrast. Das Colorsoft-Display verfügt über einen neuen Lichtleiter mit Nitrid-LEDs, der in Kombination mit Amazons Algorithmen die Farbe verbessert und die Helligkeit erhöht, ohne dabei Details zu verwischen“, heißt es rund um die neue Technik in einer Pressemitteilung.

Was bringt das Farbdisplay? Die Cover in der Kindle-Bibliothek und im Kindle-Shop werden deutlich ansehnlicher und auch Bilder im Buch werden farbig dargestellt – das ist natürlich vor allem bei Comics eine tolle Sache. Zudem können auch verschiedenfarbige Markierungen im Text hinzugefügt werden. Beim Kindle Colorsoft wird man dabei die Wahl zwischen einem einfachen und brillanten Farbstil haben.

Ebenfalls mit dabei ist die gewohnte Kindle-Technik. Der Kindle Colorsoft kann kabellose geladen werden und verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu acht Wochen. Zudem ist er wasserfest gestaltet, verfügt über einen hohen Kontrast und ein Display mit anpassbarem Frontlicht. Hier geht es direkt zur Produktseite.

Beliebter Kindle Paperwhite wird noch schneller

Das beliebteste Kindle-Modell bisher ist der Paperwhite. Der eBook-Reader erhält jetzt ein Technik-Upgrade und soll damit zum bisher schnellten Modell aus dem Amazon-Portfolio werden. Laut Amazon öffnen sich die Seiten 25 Prozent schneller als bisher. Das Display verwendet einen Oxid-Dünnschichttransistor, der das höchste Kontrastverhältnis aller Kindle-Geräte ermöglicht. Erstmals verfügt der Kindle Paperwhite über ein 7-Zoll-Display und besitzt eine Akkulaufzeit von bis zu drei Monaten.

Der Kindle Paperwhite (Amazon-Link) ist wasserfest und verfügt über 16 GB Speicherplatz. Er ist in den Farben Schwarz, Jadegrün und Rosa erhältlich. Die Kindle Paperwhite Signature Edition mit 32 GB Speicherplatz, optionalem kabellosem Aufladen und Frontlicht mit automatischer Anpassung ist in den Farben Schwarz Metallic, Jadegrün Metallic und Rosa Metallic für 199,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Beide Modelle können ab sofort gekauft werden.

Verbesserter Basis-Kindle und neue Kids-Modelle

Technische Verbesserungen und eine neue Farbe gibt es auch für den Basis-Kindle mit dem kompakten 6 Zoll Display mit 300 ppi. Das anpassbare Frontlicht ist jetzt 25 Prozent heller und das Umblättern klappt noch schneller. Als neue Farbe steht Matchagrün zur Auswahl, die Preise starten bei 109,99 Euro (Amazon-Link).

Abgerundet wird das Kindle-Portfolio durch neue Kids-Modelle. Der Kindle Kids (Amazon-Link) und der Kindle Paperwhite Kids (Amazon-Link) bekommen die gleichen technischen Neuerungen wie die „normalen“ Modelle. Mit zum Lieferumfang zählen kindgerechte Hüllen in verschiedenen Designs sowie eine 2-Jahre-Sorglos-Garantie und sechs Monate Amazon Kids+ zum Zugriff auf altersgerechte Inhalte.

Kindle Scribe bekommt ebenfalls neue Features

Der große Kindle Scribe, die Mischung aus eBook-Reader und digitalem Notizbuch, bekommt ebenfalls neue Funktionen spendiert. Das Display hat nun eine Auflösung von 300 ppi und zudem einen weißen Rahmen sowie eine papierähnliche Oberfläche. Dazu gibt es einen neuen Premium-Eingabestift, der das Gewicht und die Balance eines echten Stifts sowie einen neuen, weichen Radierer besitzt. Zudem stellt Amazon eine neue Software-Funktion vor:

Mit Active Canvas können Kundinnen und Kunden ihre Anmerkungen direkt auf die aktuelle Seite schreiben. Die Notiz ist mit dem Text verbunden und der Buchtext fließt dynamisch um sie herum. Wenn Kund:innen die Schriftgröße erhöhen, den Schriftstil oder das Buchlayout ändern, bleibt die Notiz am richtigen Platz und verliert nicht den Kontext.

Falls euch der neue Kindle Scribe anspricht, ist allerdings noch etwas Geduld gefragt. Vorbestellungen sind zwar bereits für 419,99 Euro (Amazon-Link) möglich, die Auslieferung ist aber erst für den 4. Dezember geplant.

