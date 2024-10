YouTube: Neuer Mini-Player, Sleep-Timer, einstellbare Wiedergabegeschwindigkeit und mehr

YouTube (App-Store-Link) rollt diverse neue Funktionen aus, die das Unternehmen im Laufe der letzten Monate getestet hat. Neben Design-Updates bekommt die iOS-App einen neuen Miniplayer spendiert, der wie ein Bild-im-Bild-Fenster aussieht. Auch ein Sleep-Timer und die Möglichkeit zur Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit sind neu.

Aktiviert ihr den neuen Mini-Player auf eurem iPhone, wird in der oberen Ecke des Videos in Button zum Schließen des Mini-Players angezeigt. In der Leiste darunter könnt ihr auf die Steuerungsoptionen Wiedergabe/Pause und 10-Sekunden-Vor und -Zurück zugreifen. Zusätzlich lässt sich der Miniplayer beliebig verschieben und dessen Größe ändern.

Sleep-Timer und einstellbare Wiedergabegeschwindigkeit

Alle YouTube-Nutzer, ob Premium oder Free, bekommen nun zudem die Möglichkeit, einen Sleep-Timer zu setzen. Dabei könnt ihr in den Einstellungen wählen zwischen 10, 15, 20, 30, 45 Minuten, 1 Stunde und Ende des Videos.

Auch die Wiedergabegeschwindigkeit lässt sich nun noch feiner wählen, da der Schieberegler nun nicht mehr von 0,25x bis 2x, sondern von 0,05x bis 2x reicht.

Badges und benutzerdefinierte Miniaturansichten

In Sachen Wiedergabelisten könnt ihr nun selbst oder mithilfe von KI eigene Bilder in der benutzerdefinierten Miniaturansicht hinterlegen. Auf YouTube Music das Feature ebenfalls verbaut und soll auch auf der Webseite von YouTube verfügbar gemacht werden.

In Kürze kommen zudem kollaborative Wiedergabelisten, die ihr über einen Link oder einen QR-Code teilen könnt.

Neu sind auch die sogenannten „Badges“ oder Abzeichen, die YouTube an Content Creator und Nutzer vergibt, wenn diese besondere Meilensteine erreichen, wie etwa das erste zahlende Mitglied eines Kanals oder das korrekte Beantworten von Quizfragen. Bei YouTube Music werden Badges vergeben, wenn man zum Beispiel „Top-Hörer seines Lieblingskünstlers ist“.

YouTube: Neue Funktionen werden verteilt

Der Rollout der neuen Funktionen ist gestartet. Bis alle Nutzerinnen und Nutzer darauf zugreifen können, könnte es aber noch etwas dauern.