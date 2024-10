Philips Hue sorgt für mehr Möglichkeiten mit Effekte-Editor

Was die Zahl an Effekten und Animationen angeht, ist Philips Hue sicherlich nicht ganz so umfangreich wie zum Beispiel Govee, Nanoleaf oder Twinkly. Gerade bei „normalen“ Leuchtmitteln sollte es aber auch nicht zu viel des Guten sein, daher finde ich den Ansatz von Philips Hue gar nicht mal so verkehrt. Mit dem Update der offiziellen Anwendung auf Version 5.28 gibt es nun aber mehr Möglichkeiten.

Während man auf unterstützten Leuchtmitteln und Lampen nur sechs einfache Effekte starten konnte, hat man jetzt deutlich mehr Optionen. Und das nicht nur dank der vier neuen Effekte Kosmos, Zauberhaft, Sonnenstrahlen und Unterwasser, sondern vor allem dank des Effekte-Editors. Der ermöglicht es euch nämlich, die zehn vorhandenen Effekte weiter zu individualisieren.

Um einen Effekt zu bearbeiten und die neue Variante zu speichern, sind nur wenige Schritte notwendig. Öffnet dazu einfach die Raumansicht, wählt eine Lampe aus und tippt dann auf das Effekt-Icon. In der App sieht das so aus:

Im Handumdrehen habt ihr so beispielsweise ein grünes Kerzenflackern oder ein lilafarbenes Kaminfeuer erstellt, um euer Haus zum anstehenden Halloween-Fest besonders gruselig zu gestalten. Lampen mit Effekten können natürlich auch in Szenen integriert werden, die dann beispielsweise über einen Bewegungssensor oder Schalter aktiviert werden können.

Weitere Software-Verbesserungen der letzten Wochen

Generell war Philips Hue in den vergangenen Wochen mehr als fleißig und hat seiner App und seinen Produkten zahlreiche neue Funktionen spendiert. Hier ein kleiner Überblick für euch:

Diffus-Stil jetzt für alle Gradient-Leuchtmittel

Dark Mode für Icons und Widgets auf dem Homescreen

Augmented-Reality-Funktion zum Ausprobieren neuer Produkte

„Nicht stören“-Funktion für Sensoren

Starten von Automationen per Schalter oder Sensor

mehrere Sensoren gruppieren

neue Kompaktansicht für die Startseite

Für dieses Jahr sind noch weitere Neuheiten angekündigt, allen voran der Multi-Bridge-Support für große Installationen mit mehreren Hue Bridges. Über alle kleinen und großen Neuheiten halten wir euch natürlich auf dem Hueblog auf dem Laufenden.