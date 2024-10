Basis-iPad jetzt 30 Euro günstiger und ohne Netzteil

Gestern hat Apple das überarbeitete iPad mini vorgestellt. Die siebte Generation bekommt unter anderem einen neuen Prozessor, verzichtet genau wie das iPad Air und das iPad Pro seit diesem Jahr aber auch auf ein eigenes Netzteil. Im Lieferumfang enthalten ist nur noch ein USB-C-Kabel. Still und heimlich hat Apple diese Veränderung auch beim nicht aktualisierten iPad der 10. Generation durchgeführt.

Das Basis-iPad ist ja bereits seit Oktober 2022 im Handel erhältlich und wurde seitdem auch mit einem passenden Netzteil ausgeliefert. Das ändert sich jetzt, denn auf seiner Webseite nennt Apple als Lieferumfang neben dem iPad selbst nur noch das USB-C-Kabel.

Gleichzeitig passt der Hersteller aber auch den Preis an. Die unverbindliche Preisempfehlung und der Preis im Apple Store sind von zuletzt 429 auf jetzt nur noch 399 Euro gesunken. Diese Änderung gilt für alle Länder in Europa. Anders sieht es beispielsweise in den USA aus, dort verkauft Apple das iPad weiterhin mit 20 Watt Ladegerät zum unveränderten Preis.

