Anrufe und Mails können bald automatisch mit Firmenlogos versehen werden

Gestern Abend hat Apple zu später Stunde ein Update für seine Plattform Apple Business Connect veröffentlicht. Diese dürfte euch möglicherweise nicht viel sagen – es handelt sich um die Schnittstelle, über die Unternehmen beispielsweise Daten für Apple Karten mit Öffnungszeiten und Co bereitstellen können.

Mitmachen dürfen hier ab sofort auch kleine Unternehmen und sogar einzelne Personen, selbst wenn sie keinen stationären Standort haben. Ganz egal ob kleiner Blumenladen, Nachhilfelehrer oder Online-Yoga-Kurse, alle dürfen mitmachen. Zukünftig geht es dabei in erster Linie nicht mehr unbedingt um die Daten, die in Apple Karten oder der Siri-Suche angezeigt werden.

So können Unternehmensauftritte künftig individuell gestaltet werden

Apple wird nämlich die Personalisierung an drei anderen Stellen erlauben, die wir euch kurz vorstellen möchten.

Noch in diesem Jahr wird beispielsweise Branded Mail eingeführt. In den Mail Anwendungen auf iPhone, iPad und Mac kann dann in der Übersicht das Firmenlogo angezeigt werden, ähnlich wie ihr die Fotos aus der Nachrichten-App kennt. Und auch der Kopfbereich einer Mail kann dann über ein individuelles, hübsches Design verfügen.

Nicht ganz so auffällig, aber ebenfalls neu: Darüber hinaus können Unternehmen jetzt wählen, ob sie ihr Logo anstelle eines Kategoriesymbols anzeigen lassen möchten, wenn sie Zahlungen über Tap to Pay auf dem iPhone akzeptieren.

Im kommenden Jahr wird dann die Funktion Business Caller ID folgen. Dann können Rufnummern mit dem Namen, einem Logo und auch der Abteilung, etwa dem Kundenservice, verknüpft werden. Diese Daten erscheinen dann bei eingehenden Anrufen, so dass wir nicht mehr nur eine unbekannte Nummer sehen, sondern gleich wissen, wen hinter dem Anruf steckt.

Was haltet ihr von den Neuerungen? Insbesondere die Business Caller ID halte ich für eine ziemlich praktische Sache, wenn sie denn von den Unternehmen auch genutzt wird.