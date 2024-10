Kindle Oasis verschwindet nach fünf Jahren vom Markt

Es hatte sich bereits Anfang des Jahres abgezeichnet, nun scheint Amazon Nägel mit Köpfen zu machen. Nach der Einführung der des neuen Kindle-Lineups, allen voran natürlich der neue Kindle Colorsoft mit seinem Farbdisplay, wird der Kindle Oasis von der Bildfläche verschwinden. Das hat Amazon mittlerweile auch offiziell gegenüber The Verge mitgeteilt. „Sobald der aktuelle Bestand des Kindle Oasis online und in den Geschäften ausverkauft ist, werden wir das Gerät nicht mehr anbieten“, heißt es in einem Statement.

Warum das so besonders ist? Der Kindle Oasis, eingeführt immerhin bereits im Jahr 2019, ist der letzte Kindle mit einem asymmetrischen Design und einer Seitenleiste mit Knöpfen zum einfachen Umblättern ohne den Touch-Bildschirm berühren zu müssen. Eigentlich eine Geschichte, die mir persönlich ganz gut gefallen hat, anscheinend aber nicht der breiten Masse.

Nur noch das teuerste Modell auf amazon.de verfügbar

Falls ihr euch noch einen Kindle Oasis sichern möchtet, ist allerdings Eile geboten. Auf Amazon ist nur noch das teuerste Modell mit 32 GB Speicherplatz und integrierter Mobilfunkverbindung für weltweiten Zugriff auf den Kindle-Shop erhältlich. Mit 319,99 Euro kostet der Kindle Oasis in diesem Fall aber sogar mehr als die Basis-Version des neuen Kindle Colorsoft.

Quasi alle anderen Features des Kindle Oasis, unter anderem die verstellbare Farbtemperatur für die Display-Beleuchtung, gibt es mittlerweile auch in anderen Kindle-Modellen. Das einzige Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich das Gehäusedesign mit den integrierten Tasten zum Umblättern.

Bei der Konkurrenz sieht das übrigens etwas anders aus. Der Tolino Vision Color, das aktuelle Top-Modell der Buchhändler-Allianz, ist quasi eine Design-Kopie des Kindle Oasis – und das sogar mit Farbdisplay. Wir haben zu diesem Modell schon einige Eindrücke für euch aufgeschrieben.