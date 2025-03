Neue Aktion bei Audible: Drei Hörbücher für nur 2,97 Euro erhalten

Wir haben euch im Laufe der Woche ja schon in einem anderen Artikel darauf hingewiesen, nun wollen wir noch einmal einen genaueren Blick auf die aktuelle Aktion bei Audible werfen. Die ersten drei Monate könnt ihr den Hörbuch-Dienst für 99 Cent pro Monat abonnieren und euch in diesem Zeitraum mindestens drei Hörbücher sichern. Normalerweise kostet Audible 9,95 Euro pro Monat – und auch das ist noch ein guter Deal.

Wichtig zu wissen: Das Angebot könnt ihr direkt bei Audible oder auch bei Amazon abschließen. Es gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für alle anderen, die in den vergangenen 30 Tagen kein aktives Audible-Abo hatten. Ihr könnt euer bestehendes Konto, in dem eure Hörbücher ja dauerhaft aufbewahrt werde, also einfach reaktivieren. Das ist auch einer der großen Unterschiede zu Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music: Bei Audible bleiben die „gekauften“ Hörbücher auch erhalten, wenn man nicht mehr monatlich bezahlt.

Das sind die aktuellen Bestseller bei Audible

Zudem ist der Hörbuch-Katalog bei Audible bedeutend größer als bei den „normalen“ Streaming-Anbietern, die sich auf Musik konzentrieren. Ich möchte kurz einen Blick auf die fünf aktuellen Bestseller bei Audible werfen.

Die Tribute von Panem: Der Tag bricht an (regulärer Preis: 21,95 Euro) Dieses Buch verändert dein Leben für immer (regulärer Preis: 21,95 Euro) Onyx Storm – Flammengeküsst (regulärer Preis: 39,95 Euro) Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung (regulärer Preis: 17,95 Euro) Die Spurenfinder und das Drachenzepter (regulärer Preis: 18,95 Euro)

Wir ihr seht, kosten die Hörbücher weit mehr als die eigentlichen 9,95 Euro, die Audible pro Monat kostet. Wenn man jetzt nur 99 Cent bezahlt und pro Monat ein Hörbuch aussuchen darf, ist das natürlich ein noch viel besserer Deal.

Neben den fünf aktuellen Audible-Bestsellern bekommt ihr auf der Plattform auch viele andere Hörbücher. Mit dabei sind selbstverständlich auch bekannten Autoren wie etwa Sebastian Fitzek, J.K Rowling, Marc-Uwe Kling oder Jussi Adler-Olsen. Auch die Biografien von Steve Jobs oder Angela Merkel findet ihr auf Audible.

Herunterladen und anhören könnt ihr die Hörbücher am besten mit der Audible-App für iPhone und iPad. Es gibt eine Offline-Funktion und auch einen Schlafmodus mit Timer.

3 Monate Audible mit 3 Hörbüchern 29,85 EUR 2,97 EUR zum Angebot