Die Highlights der Woche: Wer hat an der Uhr gedreht?

Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, an denen die Zeitumstellung dem iPhone-Wecker so richtig zu schaffen machte? Da ist es schon mal vorkommen, dass etliche Personen zu spät zur Arbeit gekommen sind, wichtige Termine verpasst wurden. Glücklicherweise haben die Ingenieure von Apple dieses Phänomen so langsam in den Griff bekommen.

Mein Sohn hat mich heute morgen um kurz vor 7 Uhr gefragt: Können wir schon aufstehen? Nach einem verschlafenen Blick auf die Uhr habe ich zugestimmt – ohne an die verlorene Stunde aus der Nacht zu denken. Ganz ehrlich, dieser Mist gehört abgeschafft. Zurück zur Normalzeit, aber bitte schnell.

Schnell ist ein gutes Stichwort für zwei unserer Reviews aus dieser Woche. Wir haben uns die Lexar SL500M genauer angesehen, eine iPhone-SSD mit MagSafe-Funktion. Und damit ihr euer Fleisch nicht zu schnell vom Grill nehmt, haben wir mit dem Meater Pro Duo ebenfalls das passende Gadget für euch am Start.

Die USA waren übrigens noch schneller als wir: Dort ist bereits seit dem 9. März Sommerzeit. Alle Apple-Ankündigungen trafen seitdem eine Stunde eher als gewohnt bei uns ein – unter anderem die Einladung zur Entwickler-Konferenz WWDC, auf der das neue iOS 19 vorgestellt wird. Das ist für den 9. Juni geplant.

Neues aus dem Hueblog

Rund um Philips Hue empfehlen wir in dieser Woche einen Blick auf unseren Testbericht der Philips Hue Tento. Es handelt sich um eine günstige Deckenleuchte von Philips Hue, die in vielen verschiedenen Varianten verfügbar ist. Aktuell könnt ihr sie mit 15 Prozent Rabatt kaufen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick