Apple kündigt WWDC 2025 an: Erste Einblicke in iOS 19 gibt es am 9. Juni

Jedes Jahr hält Apple Anfang Juni seine Entwicklerkonferenz Worldwide Developers Conference (WWDC) ab. Diese findet 2025 zwischen dem 9. und 13. Juni 2025 statt, wobei der Auftakt wie immer von einer Keynote begleitet wird, auf der Apple erstmals die neuen Funktionen von iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 und visionOS 3 vorstellt.

Die WWDC 2025 ist ein Online-Event, allerdings können Entwickler, Entwicklerinnen und Studierende am 9. Juni die Veranstaltung im Apple Park in Person besuchen. Entwickler und Entwicklerinnen können sich für die Teilnahme am Event bewerben, alle Infos dazu gibt es auf dieser Sonderseite. Ausgewählte Journalisten, Redakteure, YouTuber und Co. werden sicherlich auch eingeflogen.

Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple:

„Wir freuen uns sehr, ein weiteres fantastisches Jahr mit unserer globalen Entwickler-Community auf dieser WWDC feiern zu können. Wir können es kaum erwarten, die neuesten Tools und Technologien zu teilen, die Entwickler stärken und ihnen helfen werden, weiterhin innovativ zu sein.“

Auf der WWDC 2025 wird es Online-Sitzungen und Labs geben, damit Entwickelnde mehr über die neuen Softwarefunktionen erfahren und lernen können, wie sie diese Funktionen in ihre Apps integrieren können. Sowohl die Keynote als auch die Online-Sessions werden über die Apple Developer App, die Apple Website und YouTube verfügbar sein.

Gewinner der Swift Student Challenge werden zur Keynote eingeladen

Apple hat im Februar dieses Jahres seine Swift Student Challenge veranstaltet und die Gewinner und Gewinnerinnen werden demnächst bekannt gegeben. Diejenigen, die zu „Distinguished Winners“ ernannt werden, werden zu einer mehrtägigen Erfahrung nach Cupertino eingeladen.

Apple plant, Entwickler im Juni über die Apple Developer App und die Apple Developer Website mit weiteren Informationen zur WWDC 2025 zu versorgen.