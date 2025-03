PocketBook Verse Lite: Neuer eBook-Reader im Einsteiger-Segment vorgestellt

Über die eBook-Reader des Schweizer Herstellers PocketBook haben wir bei uns im Blog bereits mehrfach berichtet. Zuletzt habe ich den kompakten und mit einem Farbdisplay ausgestatteten PocketBook Verse Pro Color in einem Testbericht genauer unter die Lupe genommen.

Im Rahmen der diesjährigen Buchmesse in Leipzig stellt PocketBook nun ein weiteres neues Modell aus der kompakten „Verse“-Reihe vor: Den PocketBook Verse Lite, ein handlicher eBook-Reader, der speziell für den Einsteigerbereich und Leser bzw. Leserinnen entwickelt wurde, die sich ein unkompliziertes, komfortables Leseerlebnis wünschen – ohne unnötigen Schnickschnack. Mit Maßen von 10,8 x 15,6 x 0,76 cm kann der neue eBook-Reader immer und überall dabei sein.

Einfacher Einstieg in die Welt des digitalen Lesens

Mit seinem augenschonenden 6-Zoll-E Ink Carta-Display, integrierter Front-Beleuchtung und einer mehrwöchigen Akkulaufzeit eignet sich der neue Verse Lite für entspanntes Lesen, ob zu Hause oder unterwegs. Im Gegensatz zu seinen Geschwistermodellen aus der Verse-Familie setzt PocketBook mit dem neuen eBook-Reader auf ein ergonomisches und reduziertes Design sowie ein geringes Gewicht von nur 170 Gramm. Der Verse Lite bietet alle wichtigen Funktionen für komfortables Lesen und verzichtet bewusst auf unnötige Extras.

Das 6-Zoll-E Ink Carta-Display des Verse Lite mit einer Auflösung von 1.024 x 758 Pixel bietet ein papierähnliches Lesegefühl – ganz entspannt, ohne müde Augen. Zusätzlich dazu sorgt eine blendfreie Technologie sowie die integrierte Frontbeleuchtung für angenehmes Lesen bei direkter Sonneneinstrahlung und schlechten Lichtverhältnissen.

Vielseitig: Wörterbücher, unterstützte Formate und Onleihe

Trotz seines reduzierten Designs unterstützt der Verse Lite 25 verschiedene eBook- und Grafikformate, darunter auch Adobe DRM- und LCP DRM-geschützte Dateien. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, Bücher über WLAN oder Cloud-Dienste zu verwalten, machen das Laden neuer Inhalte besonders einfach. Unterstützt wird unter anderem die PocketBook Cloud und Dropbox für schnelles Einkaufen, Bibliotheksverwaltung und Synchronisation mit anderen Geräten. Mit 8 GB Speicherplatz bietet der Verse Lite Platz für hunderte Bücher.

Die elf vorinstallierten Wörterbücher mit optionalen 42 weiteren Sprachkombinationen machen ihn zusätzlich zum idealen Begleiter für Leser und Leserinnen, die gern in fremdsprachiger Literatur schmökern. Besonders praktisch: Die integrierte Onleihe-App bietet direkten Zugang zu den digitalen Inhalten öffentlicher Bibliotheken.

Erhältlich ist der PocketBook Verse Lite in der Farbe Midnight Grey ab Mitte April zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 115 Euro. Besucher und Besucherinnen der Leipziger Buchmesse können das neue Gerät bereits vorab am PocketBook-Stand (Halle 3, Stand C105) ausprobieren. Dort werden auch weitere E-Reader sowie das neue InkPoster gezeigt. Wir haben bereits ein Testexemplar des PocketBook Verse Lite angefragt und können euch hoffentlich in wenigen Wochen mit persönlichen Eindrücken versorgen.