Frühlingsangebote: Die besten Deals für Saug- und Wischroboter

Ein Leben ohne Saug-Wischroboter macht keinen Sinn – zumindest in meinem Haushalt. Die kleinen Roboter flitzen durch die Wohnung, saugen und wischen feucht durch, ohne dass man selbst Hand anlegen muss – einfach großartig. Da die Auswahl ziemlich groß ist, möchte ich euch heute ausgewählte und empfehlenswerte Modelle präsentieren, die derzeit im Angebot sind.

Roborock: Einach eine Institution

Der Roborock Qrevo Slim ist mit seinen 8,2 Zentimeter ziemlich flach gebaut und bietet auch sonst alle erdenklichen Features, die man sich von einem Saug- und Wischroboter wünscht. Die verlängerte Bürste kehrt Ecken aus und das ausfahrbare Wischpad reinigt auch entlang von Kanten. In der Station erfolgt die Selbstreinigung, in der auch die Tanks für Frisch- und Schmutzwasser zu finden sind.

Angebot roborock Qrevo Slim Saugroboter mit Wischfunktion – 8,2 cm Ultra-Slim Design,... 8,2 cm ultradünnes Design, Slim und sauber - Dank seines niedrigen Rahmens von nur 8,2 cm kann der roborock Qrevo Slim Saugroboters problemlos in...

„Autonomes StarSight“-System, Wegweisendes Navigationssystem - Erleben Sie mit der 3D ToF Technologie eine umfassende Objekterkennung und präzise...

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist bei mir Zuhause weiterhin im Einsatz und verrichtet seinen Dienst hervorragend. Einzig allein die Tatsache, dass er mit 10,3 Zentimeter im Vergleich zu anderen Modellen noch recht hoch ist, bedingt, dass er unter einige meiner Möbel nicht reinigen kann. Die Navigation ist Spitzenklasse und auch hier werden Ecken und Kanten direkt mit gereinigt. Das All-In-One-Dock ist natürlich mit dabei. Gut zu wissen: Der S8 MaxV Ultra setzt auf die bekannte Wischplatte und nutzt keine Wischpads.

roborock S8 MaxV Ultra Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, Umfangreiche... 100 %* interne Eckenabdeckung - Das exklusiv bei roborock verfügbare FlexiArm Design fährt automatisch die Seitenbürste aus, wenn Ecken und...

Extreme Saugkraft von 10.000Pa - Der roborock S8 MaxV Ultra bietet eine branchenführende HyperForce Saugkraft von 10.000Pa. Die leistungsstarke...

Wer den Fokus auf das Saugen legen und zudem nicht so viel Geld ausgeben will, schaut sich den Roborock Q8 Max+ an. Hier gibt es solide 5.500 Pascal Saugkraft sowie die moderne DuoRoller-Bürste, die auch in den Top-Modellen zum Einsatz kommt. In der Absaugstation ist ein 2,5 Liter große Staubbeutel integriert, in dem der Schmutz abgesaugt wird. Ein 350 Milliliter großer Wassertank ist im Roboter eingebaut, jedoch muss man hier manuell Wasser einfüllen. Mit 369,99 Euro fällt der Einsteig leicht.

Angebot roborock Q8 Max+ Saugroboter mit Absaugstation, DuoRoller-Bürste, 5500Pa Saugkraft,... 5500Pa extreme Saugkraft - Mit 5500Pa extremer Saugkraft werden Schmutz und Staub leicht von verschiedenen Bodenarten entfernt.

DuoRoller-Bürste - Doppelte Gummibürsten verbessern die Fähigkeit, Haare aufzunehmen und Schmutz auf Teppichen und verschiedenen Bodenarten zu...

Möchte man erst einmal testen, ob ein Roboter geeignet ist, kann man auch auf eine Station verzichten. Dann empfehle ich den Roborock Q5 Pro, der ebenfalls 5.500 Pascal Saugleistung als auch die DuoRoller-Bürste an Bord hat. Der 770 Milliliter fassende Staubbehälter ist dabei besonders groß konzipiert, damit man nicht so oft eingreifen muss. Hier zahlt ihr jetzt 179,99 Euro statt 349 Euro.

Angebot roborock Q5 Pro Saugroboter mit DuoRoller-Bürste, 5500Pa Saugkraft, 770mL... roborock DuoRoller-Bürste Saug- und Wischroboter mit extremre Saugkraft von 5500 Pa. Die doppelten Gummibürsten verbessern die Aufnahmefähigkeit...

Extra-großer Staubbehälter und müheloses Wischen Q5 Pro Roboter. 770 ml Staubbehälter. Effizienter Umgang mit langen Tierhaaren für noch mehr...

Dreame: Der größte Konkurrent

Der Dreame X50 Ultra Complete ist ein Alles-Könner und bietet eine starke Saukraft von 20.000 Pascal, kann 6 Zentimeter hohe Schwellen überfahren und ist mit einer modernen Navigation und Hinderniserkennung ausgestattet. Natürlich reinigt auch er Ecken und Kanten zuverlässig und in seiner Station erfolgt die Selbstreinigung. Das Top-Modell lässt keine Wünsche offen.

Angebot DREAME X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa Saugkraft,6 cm... Schwellen und Hindernisse überwinden: Mit seinen einfahrbaren Roboterbeinen überwindet der X50 Ultra Complete Türschienen, Schwellen und...

Einfaches Reinigen unter Sofas und mehr: Die VersaLift Navigation senkt die Höhe des X50 Ultra Complete auf 89 mm, so dass er problemlos unter...

Wenn es nicht immer das neuste Modell sein muss, werft einen Blick auf den Dreame X40 Ultra Complete. Mit 12.000 Pascal ist die Saugkraft etwas geringer, zudem muss der X40 auf das Klettersystem verzichten. Des Weiteren ist er mit 9,7 Zentimeter etwas höher. Dafür liegt der Preis aber bei nur 899 Euro.

Angebot DREAME X40 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion, 12.000Pa Saugkraft, 70℃... Reinigung mittels ausfahrbaren Mopps und anhebbarer Seitenbürste: Erleben Sie eine gründliche Reinigung dank der fortschrittlichen Seitenbürste des...

Automatische Wartung ohne manuellen Aufwand: Der X40 Ultra Complete reinigt gleichzeitig seinen Wischmopp und sein Waschbrett mit 70 °C heißem...

Für preisbewusste Nutzer und Nutzerinnen lohnt sich der Dreame L10s Ultra Gen 2 für nur 479 Euro. Es gibt eine Saugkraft von 10.000 Pascal, zudem kann er sein Wischpad zur Kantenreinigung ausfahren. Die Seitenbürste kann Ecken jedoch nicht erreichen. Auf eine Reinigung mit heißem Wasser muss man in der Station verzichten, hier wird lediglich Wasser in Zimmertemperatur verwendet. Die Trocknung mit heißer Luft ist aber an Bord. In Sachen Navigation gibt es nicht die beste Ausstattung, da hier lediglich ein Laser zum Einsatz kommt.

Angebot DREAME L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™... MopExtend RoboSwing:Erreichen Sie mühelos enge, schwer zugängliche Stellen in Ihrem Haus für eine gründliche Reinigung.

Vormax-Saugsystem mit 10.000 Pa :Sagen Sie Schmutz und Haaren mit kraftvollen 10.000 Pa den Kampf an.

Für 249 Euro gibt es den Dreame D10 Plus Gen 2, der über eine Absaugstation ohne Wasser verfügt. Mit 6.000 Pascal gibt es eine solide Saugleistung, zudem kommt eine LiDAR-Navigation zum Einsatz. Der Einsteig ist derzeit besonders günstig.

Angebot DREAME D10 Plus Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion, Automatischer Staubentleerung,... Automatische Staubaufnahme: Genießen Sie eine Reinigung ohne manuellen Aufwand mit unserem Staubaufnahmesystem, das Ihre Einstellungen speichert –...

Leistungsstarke Teppichpflege: Nutzen Sie die unvergleichliche Vormax-Saugleistung mit 6000 Pa*, die sich mit ihrem leistungsstarken Motor und vier...

Ecovacs: Versucht mitzuhalten

Aus dem Hause Ecovacs gibt es den Ecovacs Deebot X8 Pro Omni günstiger, denn ihr zahlt nur noch 1.169 Euro statt 1.299 Euro. Die Besonderheit ist eine Wischwalze, wie man sie von Wischsaugern kennt. In einem separaten Tank wird das Schmutzwasser direkt abgeführt, sodass die Reinigung stets mit sauberem Wasser erfolgt. Da die Walze zur Seite ausfährt, erfolgt die Reinigung bis zur Kante. Der Roboter selbst saugt dabei mit 18.000 Pascal und reinigt die Walze in der Station mit Heißwasser. Wer viele Fliesen oder Hartböden im Einsatz hat und besonders gut wischen möchte, greift hier zu.

Angebot ECOVACS DEEBOT X8 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 18.000 Pa, OZMO Roller... 【OZMO ROLLER Wischwalze mit kontinuierlicher Selbstreinigung】OZMO ROLLER Wischen reinigt alles, was frühere Generationen (vibrierende...

【Ausfahrende OZMO ROLLER Wischwalze und Seitenbürste】Sowohl die Wischwalze als auch die Seitenbürste fahren beim Reinigen von Kanten und Ecken...

Der Ecovacs Deebot T50 Pro Omni ist ein etwas älteres Modell, bietet aber immer noch gute Funktionen. Hier kommt ein ausfahrbares Wischpad als auch eine ausfahrbare Seitenbürste zum Einsatz, um Ecken und Kanten zuverlässig zu reinigen. Mit 8,1 Zentimeter baut der Roboter wenig auf, zudem saugt er mit 15.000 Pascal. In seiner Station erfolgt die Selbstreinigung mit heißem Wasser.

Angebot ECOVACS DEEBOT T50 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, ausfahrende Seitenbürste... 【Ausfahrende Seitenbürste + Wischmopp】 TruEdge 2.0 kombiniert eine innovative Seitenbürste, die dynamisch ausfährt, um besser in Ecken zu...

【AIVI 3D-Kamera + strukturiertes 3D-Licht】 Der DEEBOT T50 MAX PRO OMNI nutzt die AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach-Technologie. Sie ermöglicht es dem...

Eufy: Kein Experte, aber dennoch gut

Die Anker-Marke Eufy hat mit dem Eufy X10 Pro Omni auch einen Saug- und Wischroboter im Sortiment. Für 548,99 Euro gibt es eine besonders kompakte Basisstation sowie einen guten Roboter. Es gibt 8.000 Pascal Saugkraft, allerdings muss man auf ausfahrbare Bürsten verzichten. Immerhin dreht der Roboter seinen Popo zur Wand hin, um ein randnahes Wischen zu ermöglichen.

Angebot eufy X10 Pro Omni Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation, 8.000Pa,... ALL-IN-ONE-STATION FÜR SELBSTÄNDIGE REINIGUNG: Der X10 Pro Omni reinigt die Wischpads mit Frischwasser und trocknet sie mit 45°C Heißluft. Der...

8.000Pa STARKE SAUGKRAFT FÜR TIEFENREINE SAUBERKEIT: Der X10 Pro Omni Staubsauger Roboter saugt mühelos versteckten Schmutz und Tierhaare aus...