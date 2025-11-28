„The Hunt“: Apple zieht Apple TV-Serie nach Plagiatsvorwürfen zurück

Nur wenige Tage vor dem geplanten Debüt am 3. Dezember dieses Jahres hat Apple die eigene Thriller-Serie „The Hunt“, eine Produktion von Gaumont, zurückgezogen. Der Grund: Es liegt ein Verdacht vor, dass die französische Krimi-Serie einen Roman aus dem Jahr 1973 sowie seine Filmadaption plagiiere.

Mittlerweile hat sich auch die Produktionsfirma Gaumont gemeldet und teilte in einer Erklärung mit, dass man die Verschiebung von „The Hunt“ bestätigt. Man wolle „eine gründliche Überprüfung durchführen, um alle Fragen im Zusammenhang mit unserer Produktion zu klären“. Zudem gab man an, dass man „Fragen des geistigen Eigentums sehr ernst nimmt“.

Die Anschuldigungen richten sich an den Schöpfer und Regisseur der Serie, Cédric Anger, der die Handlung von „The Hunt“ aus dem 1973 erschienenen Roman „Shoot“ des Autors Douglas Fairbairn sowie des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1976 kopiert haben solle. Die Vorwürfe wurden laut Variety erstmals vom französischen Medienjournalisten Clément Garin erhoben.

Bereits die zweite verschobene Apple TV-Serie in 2025

Tatsächlich gibt es zwischen „The Hunt“ und „Shoot“ einige Ähnlichkeiten: Beide Werke handeln von einer Jägergruppe, die in der Wildnis auf rivalisierende Jäger treffen – mit gewalttätigen Konsequenzen. Zwei Jäger werden erschossen, und die Überlebenden zeigen aufgrund einer möglichen Rache nach ihrer Rückkehr paranoide Züge.

„The Hunt“ sollte am 3. Dezember 2025 mit den für Apple TV üblichen zwei Folgen starten. Weitere Folgen sollten wöchentlich bis zum 31. Dezember dieses Jahres freigegeben werden. Mittlerweile hat Apple auch alle Werbematerialien für die Serie von der eigenen Website entfernt, sich aber selbst noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Schon im September wurde die Serie „The Savant“ von Jessica Chastain wenige Tage vor der Premiere bei Apple TV ohne weiteren Veröffentlichungstermin verschoben.

