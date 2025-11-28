Jackery Solargeneratoren für Einsteiger jetzt sehr preiswert

Anzeige. Den Strom direkt vor der eigenen Haustür erzeugen? Genial! Doch im Winter macht das nicht so viel Spaß, da die Sonnenstunden sehr begrenzt sind. Dafür sind aber die Preise besonders attraktiv und am Black Friday bietet Jackery zwei Solargeneratoren günstiger an, die sich an Einsteiger richten.

Kompakt und leistungsstark: Jackery Solargenerator 500 v2

Den Anfang macht die Jackery Explorer 500 v2, laut Hersteller die „kleinste und leichteste LiFePO4-Powerstation ihrer Klasse“. Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Lebensdauer verdoppelt – jetzt sind bis zu 6.000 Ladezyklen möglich. Die Powerstation bietet insgesamt sechs Anschlüsse: zwei USB-C-Ports (100 W und 30 W), einen USB-A-Port (18 W), einen 12-V-Autoausgang sowie zwei AC-Steckdosen. Dank Schnellladetechnologie erreicht die Explorer 500 v2 bereits nach rund 52 Minuten 80 Prozent Ladestand und ist nach etwa 1,3 Stunden komplett geladen. Trotz der Leistung bringt sie nur ca. 5,7 Kilogramm auf die Waage und bleibt damit angenehm mobil.

Erst seit ein paar Monaten erhältlich, wird das kompakte Modell mit 512 Wh Kapazität, 500 W Dauerleistung und 1.000 W Spitzenleistung am Black Friday deutlich im Preis reduziert. Durch 40 Prozent Rabatt kostet die Powerstation statt 499 Euro nur 284,05 Euro. Als Solargenerator-Bundle mit dem mobilen SolarSaga-Panel mit 100 Watt liegt der Preis bei 381,45 statt 699 Euro.

Angebot Jackery Explorer 500 V2 Tragbare Powerstation, 512Wh Solargenerator 230V/500W (Spitze... Immer genug Energie: Mit 512 Wh Kapazität und bis zu 500 W Dauerleistung hält die Explorer 500 V2 Kühlbox, CPAP, Laptop, Kamera oder Drohne...

Schnelles und leises Aufladen: ChargeShield 2.0 bringt die Powerstation in etwa 1,3 Stunden von 0% auf 100%, 0% - 80% gelingen in rund 52 Minuten, und...

Angebot Jackery E500 V2 mit 100W Solarpanel, Tragbare Powerstation & Solargenerator für... Stromversorgung überall verfügbar: Mit 512Wh Kapazität und 500W Dauerleistung liefert die Explorer 500 V2 Energie für Geräte wie Laptop,...

Aufladen ohne lange Wartezeit: Die Powerstation erreicht dank moderner Schnellladetechnologie bereits nach 52 Minuten 80 % und ist in nur 1,3 Stunden...

Bestseller-Modell: Jackery Solargenerator 1000 v2

Auch die sehr beliebte Jackery Explorer 1000 v2 ist während der Aktion im Angebot. Die Powerstation aus der aktuellen v2-Serie bietet 1.070 Wh Kapazität bei 1.500 W Dauerleistung und eignet sich damit hervorragend für Camper, Gartenhäuser oder als kompakte Notstromlösung. Laut Jackery ist sie zudem 20 Prozent kleiner und 10 Prozent leichter als typische Modelle der 1-kWh-Klasse. Insgesamt stehen sechs Anschlüsse sowie eine integrierte Lampe mit SOS-Funktion zur Verfügung.

Mit der Schnellladefunktion lässt sich der Akku innerhalb von nur einer Stunde vollständig über die Steckdose laden. Alternativ kann die Explorer 1000 v2 über ein Jackery-Solarmodul betrieben werden. Als Bundle mit dem SolarSaga-100-W-Panel ist der Solargenerator 1000 v2 während des Shopping-Events reduziert und kostet 624 Euro statt 849 Euro. Die Powerstation allein sinkt von 699 auf 474 Euro.

Angebot Jackery Explorer 1000 v2 Tragbare Powerstation,1070Wh LiFePO4 Solargenerator,1500W... Leichter und Kleiner: Als 1kWh LiFePO4 tragbare Powerstation, ist die Jackery 1000 v2 20% kleiner und 10% leichter als andere Hauptprodukte, mit...

Schnellere und Verbesserte Stromerzeugung: E1000 v2 hat 7 mal schnellere Ladegeschwindigkeit als E1000, in nur 1 Stunde vollständig aufgeladen, immer...