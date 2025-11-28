Erst gestern habe ich auf dem Weg zur Schule mit meiner lieben Nachbarin darüber gesprochen, dass sie ihren 75 Zoll Plasma-TV gerne gegen ein aktuelles Modell eintauschen möchte. Am liebsten mit OLED, für besonders gute Kontraste und Schwarzdarstellung. Vielleicht sogar noch etwas größer als bisher. Preislich ist man dann aber leider in richtig krassen Sphären unterwegs, selbst am Black Friday.

Als Alternative werde ich heute mal Mini-LED-Modelle vorschlagen, denn die sind ein ziemlich guter Kompromiss aus Preis und Leistung. Ein genau solches Modell verkauft Amazon aus dem eigenen Bestand heute ab 9:00 Uhr als zeitlich befristetes „Knaller-Angebot“. Konkret geht es um den 75 Zoll großen Vertreter der Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie.

Die neuen Mini-LED-Modelle sind erst vor wenigen Monaten gestartet und haben bisher fast durchgängig zwischen 1.399 und 1.899 Euro gekostet. Nur während der Prime Deal Days im Oktober sank der Preis bisher deutlich auf 1.099 Euro. Diese Marke wird jetzt noch einmal unterboten, den Fernseher könnt ihr inklusive Lieferung für 999,99 Euro (Amazon-Link) bestellen.

Das können die Fire TV Omni-Mini-LED Fernseher von Amazon

Die neue Mini-LED-Serie von Amazon liefert eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1400 cd/m², besitzt bis zu 960 Dimming-Zonen, unterstützt Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Die Intelligent-Picture-Funktion kombiniert künstliche Intelligenz mit dem neuen Licht- und Farbsensor der Fire TV Omni Mini-LED-Serie, um die Bildqualität zu verbessern. Die Fire TV Omni Mini-LED-Serie verfügt zudem über die Ambient-TV-Funktion, die nützliche Informationen oder Kunstwerke anzeigt, wenn auf dem TV keine Inhalte gestreamt werden – natürlich nur, wenn man das möchte. Wenn man tagsüber nicht weiß, wohin mit dem ganzen PV-Strom, vielleicht eine nette Sache.

Wichtiger ist: Wenn ihr keine Lust auf die Fire TV Oberfläche habt, könnt ihr auch einfach automatisch auf einen bestimmten HDMI-Eingang wechseln und beispielsweise euren Apple TV als Standard-Gerät nutzen.