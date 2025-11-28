Black Friday bei Apple gestartet: Lohnt sich das überhaupt?

Einmal im Jahr gibt es auch bei Apple eine Art Rabattaktion – und zwar am Black Friday. Doch echte Rabatte bleiben aus, denn Apple hat die Preise nicht gesenkt, sondern legt lediglich eine Geschenkkarte dazu. Mit Blick auf die Aktionsbedingungen und teilnehmenden Produkten stellt sich die Frage: Lohnt sich das überhaupt?

Diese Frage lässt sich leider mit „Nein“ beantworten. Zum einen gibt es die Gift Card in Höhe von 200 Euro nur dann, wenn man sich für ein MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max entscheidet und so mindestens 2.299 Euro investiert. Darüber hinaus sind die neuesten Generationen nicht Bestandteil der Aktion, denn sowohl die iPhone-17-Serie als auch das neue M5 MacBook Pro fehlen gänzlich.

Ohnehin lohnt sich ein Blick in andere Shops, da Händler die Geräte deutlich günstiger anbieten als Apple selbst. Das MacBook Air ist zum Beispiel von 1.099 Euro auf nur 777 Euro gefallen. Amazon gewährt also mehr Rabatt als Apples Dreingabe einer 140-Euro-Gift-Card. Gleiches trifft auf fast alle Produkte zu.

Folgende Produkte nehmen an der Aktion teil

iPhone 16/16 Plus : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card iPhone 16e : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card 13″ MacBook Air : 140 Euro Apple Gift Card

: 140 Euro Apple Gift Card 15″ MacBook Air : 160 Euro Apple Gift Card

: 160 Euro Apple Gift Card 14″/16″ MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max : 200 Euro Apple Gift Card

: 200 Euro Apple Gift Card Mac mini : 80 Euro Apple Gift Card

: 80 Euro Apple Gift Card iMac : 120 Euro Apple Gift Card

: 120 Euro Apple Gift Card 11″/13″ iPad Air : 80 Euro Apple Gift Card

: 80 Euro Apple Gift Card iPad & iPad mini : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Apple Watch SE 3 & 11 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card AirPods 4 & AirPods 4 mit ANC : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card AirPods Pro 3 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card AirPods Max : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card Apple TV 4K : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card HomePod : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Studio Pro, Solo 4, Studio Buds+ & Powerbeats Pro 2 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Pill : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card Magic Keyboard Folio für iPad (A16), Magic Keyboard für 11” iPad Air, Magic Keyboard für 13” iPad Air & Apple Pencil Pro: 20 Euro Apple Gift Card

Wenn du ein qualifiziertes Produkt aus der Liste zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember 2025 kaufst, bekommst du die Geschenkkarte dazu. Das Angebot gilt nicht nur im Apple Online Store, sondern auch in den 16 Ladengeschäften in Deutschland.