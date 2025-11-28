X-Sense: Smarte Rauchmelder mit Sonderrabatt

Obwohl der Black Friday eigentlich erst heute stattfindet, laufen die Rabattaktionen der zahlreichen Unternehmen schon seit vergangener Woche. Auch der Rauchmelder-Hersteller X-Sense macht mit und verkauft seinen Rauchmelder XS01-M noch bis zum 1. Dezember in verschiedenen Paketgrößen mit entsprechendem Black-Friday-Rabatt.

Der X-Sense XS01-M ist ein Rauchmelder, der mit photoelektrischem Sensor ausgestattet ist und dadurch zuverlässig Rauchentwicklung identifizieren können soll. Geprüft wurde das Gerät nach EN 14064. Habt ihr mehrere Geräte des XS01-M installiert, werden alle verbundenen Rauchmelder aktiviert, sobald ein Melder Alarm schlägt. Das soll gewährleisten, dass ihr überall rechtzeitig gewarnt werdet, wenn der Melder Rauchentwicklung feststellt – ob ihr euch nun in dem entsprechenden Zimmer befindet oder nicht.

Dank zugehöriger App erhaltet ihr auch dann Warnungen über Rauchentwicklungen in euren Wohnräumen, wenn ihr nicht zuhause seid. Denn sobald der Melder etwas Verdächtiges feststellt, wird eine Mitteilung über die App ausgelöst.

Smarte Rauchmelder retten Leben

Im Rahmen der Black-Friday-Aktion von X-Sense könnt ihr ein Paket aus sechs XS01-M-Rauchmeldern samt Basisstation noch bis zum 1.12. für vergünstigte 97,99 Euro bestellen. Erhältlich ist das Paket über Amazon oder die Webseite von X-Sense. Wer nicht direkt sechs Rauchmelder benötigt, kann sich auch für das kleinere Paket entscheiden: Darin enthalten sind drei XS01-M-Rauchmelder samt Basisstation. Das Paket kostet aktuell 64,07 Euro.

Ein einzelner smarter Rauchmelder des Modells SD11-MR ist rabattiert für 18,61 Euro erhältlich. Dieser erfordert aber das Vorhandensein der Basisstation, die im Paket der XS01-M-Angebote enthalten ist. Wer also passend zur Weihnachtszeit auf Kerzenschein setzt, der von echten Kerzen kommt, möchte seine Wohnräume möglicherweise noch schnell entsprechend mit den passenden Rauchmeldern ausrüsten.

Angebot X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604,... Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27 mm, 77 g. Laden Sie einfach die App X-Sense Home...

Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige Warnmeldung auf Ihrem Handy. Parallel dazu ertönt ein...

Angebot X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604,... Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27 mm, 77 g. Laden Sie einfach die App X-Sense Home...

Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige Warnmeldung auf Ihrem Handy. Parallel dazu ertönt ein...