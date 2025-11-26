Anker startet neues 100 Watt Ladegerät mit Display

Bereits seit einiger Zeit bietet Anker ein 140 Watt Netzteil mit Display und vier Anschlüssen sowie ein Anker Prime Netzteil mit Display und drei USB-C-Ports an. Falls ihr nicht ganz so viel Leistung benötigt, gibt es jetzt einen weiteren Kandidaten: Das Anker 100 Watt Ladegerät mit Display und drei Anschlüssen.

Einen schicken Namen spendiert Anker diesem Ladegerät zwar nicht, dafür gibt es in der Black Friday Woche natürlich direkt einen kleinen Rabatt. Statt 69,99 Euro kostet das in Dunkelgrau oder Silber erhältliche Ladegerät derzeit nur 59,49 Euro (Amazon-Link).

Im Vergleich zu den leistungsstärkeren Modellen punktet das neue Ladegerät nicht nur mit dem Preis, sondern auch mit kompakten Abmessungen. Das Gehäuse misst nur 6,9 × 5,5 × 3,4 Zentimeter und der EU-Stecker kann eingeklappt werden. Zudem ist im Lieferumfang ein mit Nylon umflochtenes USB-C-Kabel enthalten.

Was genau bringt das Display? Hier zeigt das Ladegerät von Anker verschiedene Daten an: Ladeleistung der einzelnen Ports, Gesamtleistung, Temperatur und Informationen zur Kühlung. Worauf man ebenfalls hinweist: Lädt man ein kleines Gerät auf, etwa die Apple Watch oder AirPods, wird der zweite USB-C-Port nur auf 95 Watt gedrosselt. Andere Ladegeräte ohne Niedrigstrommodus sollen zum Teil auf 70+5 Watt drosseln.

Anker Ladegerät, 100W Max USB-C Ladeblock, kompaktes 3-Port GaN Wandladegerät,... Volle 100W Power: Die fortschrittliche GaN-Technologie liefert stabile 100W über jeden USB-C-Port und hält die Spitzenleistung bis zu doppelt so...

Ladestatus in Echtzeit: Das hochauflösende Smart Display zeigt Ladezustand, Temperatur und Port-Leistung an – für volle Kontrolle auf einen Blick.

Das kompakte Anker Nano Ladegerät mit 70 Watt für nur 29,99 Euro

Noch kompakter ist das Anker Nano Ladegerät mit drei Ports. Dank 70 Watt steht genug Leistung zur Verfügung, um iPhone und iPad oder auch zwei iPhones gleichzeitig mit maximaler Leistung zu laden. Auch bei diesem Modell kann der Stecker eingeklappt werden, um das Ladegerät noch kompakter verstauen zu können. 5,3 x 4,3 x 3,2 Zentimeter sind noch einmal deutlich weniger als beim neuen 100 Watt Charger mit Display. Zum Black Friday ist das Anker Nano Ladegerät auf 29,99 Euro (Amazon-Link) reduziert, was der bisher beste Preis ist – das normalerweise 49,99 Euro teure Nano-Modell ist erst im September gestartet und war bis dato einmal auf 39,99 Euro reduziert.