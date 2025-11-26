Die Geschichte von Apple kommt erneut unter den Hammer: Das Auktionshaus Christie’s wird den Original-Gesellschaftsvertrag versteigern, mit dem am 1. April 1976 die „Apple Computer Company“ gegründet wurde. Experten schätzen den Wert auf beeindruckende 2 bis 4 Millionen US-Dollar.

Das dreiseitige Dokument gilt als eines der wichtigsten Stücke Tech-Geschichte, denn es wurde von den drei Gründern Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne unterschrieben. Darin festgehalten: die damalige Aufteilung – 45 Prozent für Jobs, 45 Prozent für Wozniak und 10 Prozent für Wayne.

Auflösungsvertrag von Wayne ist mit dabei

Zum Auktionspaket gehört auch der Vertrag, der Waynes Ausstieg nur zwölf Tage nach der Gründung dokumentiert. Für seinen Anteil erhielt er zunächst 800 US-Dollar und später weitere 1.500 US-Dollar. Wayne erklärte seinen Rückzug später damit, dass er wusste, wie „wild und risikoreich diese Reise“ werden würde und dass sie einfach nicht zu ihm passte.

Aus heutiger Sicht wirkt die Entscheidung fast surreal: Wäre sein damaliger Anteil nie verändert oder verwässert worden, wäre er theoretisch über 400 Milliarden Dollar wert – basierend auf Apples aktueller Bewertung von rund 4 Billionen Dollar. In Realität natürlich unmöglich, da Aktiensplits, Emissionen und strukturelle Anpassungen die ursprüngliche Verteilung längst obsolet gemacht haben.

Christie’s wird den Vertrag und Waynes Rücktrittsvereinbarung am 23. Januar 2026 in einer Auktion als Set anbieten.