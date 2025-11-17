Wer viel auf Reisen ist, möchte auch unterwegs nicht auf den Komfort einer Multi-Ladestation verzichten, um zeitgleich das iPhone, die Apple Watch und die AirPods aufladen zu können. Faltbare Ladestationen sind hier häufig das Mittel zum Zweck, wenn man im Hotelzimmer oder im Ferienhaus keinen Kabelsalat haben möchte.

Das hier im Blog wohlbekannte Unternehmen Belkin hat Ende August dieses Jahres die neue UltraCharge-Reihe mit mehreren Multi-Ladegeräten vorgestellt. Nachdem ich mir vor einigen Wochen bereits die Belkin UltraCharge Pro-Ladestation für den Schreibtisch ansehen konnte, ist nun auch nach längerer Wartezeit die faltbare Belkin UltraCharge 3-in-1 Qi2.2 Ladestation (Amazon-Link) bei mir eingetroffen.

Allen drei präsentierten Ladestationen von Belkin ist gemein, dass sie über den im Sommer vorgestellten neuen Qi2.2 Ladestandard verfügen. Dieser ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen entsprechender Accessoires, ihr kompatibles iPhone magnetisch und kabellos mit bis zu 25 Watt aufzuladen. Die UltraCharge-Kollektion ist laut Aussage des Unternehmens die erste weltweit, die mit Qi2.2 25W zertifiziert worden ist.

Mit der neuen faltbaren Belkin UltraCharge 3-in-1 Ladestation lassen sich in einem altbewährten und bereits von anderen Herstellern bekannten klappbaren Design drei Geräte gleichzeitig aufladen. Ich hatte in der Vergangenheit bereits ein ähnliches Modell von Anker ausprobiert, die MagGo 3-in-1 Ladestation, die allerdings „nur“ auf 15 Watt kabelloses MagSafe-Laden eines iPhones kommt und im Vergleich zum neuen Belkin-Modell den Apple Watch-Puck nicht in der ausklappbaren iPhone-Halterung, sondern unter der Basis verstaut.

Qi2.2: Kompatibles iPhone in 29 Minuten auf 50 Prozent laden

Mit der UltraCharge 3-in-1 Ladestation kann beispielsweise das iPhone in nur 29 Minuten von 0 auf 50 Prozent geladen werden. Wichtig zu wissen: Um diese schnelleren Ladegeschwindigkeiten in Anspruch nehmen zu können, ist ein kompatibles iPhone notwendig. Apple bietet Schnellladen über Qi2.2 mit bis zu 25 Watt ab der iPhone 16-Generation an. Alle anderen vorherigen Modelle laden weiterhin mit bis zu 15 Watt kabellos auf.

Im Lieferumfang des Belkin UltraCharge 3-in-1 Qi2.2 Ladegeräts ist auch ein farblich passendes 45-Watt USB-C-Netzteil und ein 1,5-Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel enthalten, ebenso wie eine Kurzanleitung und Garantiekarte in Papierform. Das Zubehör ist laut Belkin sowohl mit Apple-, als auch mit Android-Geräten kompatibel und lässt sich mit anpassbarem Blickwinkel als Ladepad oder als kombinierter Ladeständer für bis zu drei Geräte gleichzeitig nutzen.

ChillBoost-Technologie verhindert Erwärmung der Ladestation

An dieser Stelle gibt es von mir einen kleinen Kritikpunkt: Ich hätte mir für die MagSafe-Ladefläche des iPhones eine Möglichkeit gewünscht, diese in einem noch steileren Winkel aufstellen zu können. Dies ist aber wohl der Standfestigkeit und dem verwendeten Scharnier geschuldet – auch bei der oben erwähnten Anker-3-in-1-Ladestation ließ sich der Winkel nicht besonders steil aufstellen.

Um einer Erwärmung beim gleichzeitigen Laden von drei Geräten vorzubeugen, setzt Belkin bei der Ladestation auf die eigene ChillBoost-Technologie, eine passive Kühltechnik. Damit kann ein iPhone im Hoch- oder Querformat, auch mit angelegter MagSafe-Hülle, in 29 Minuten von 0 auf 50 Prozent, und eine Apple Watch Series 10 in 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen werden. AirPods werden mit bis zu 5 Watt kabellos aufgeladen.

Aus bis zu 85 Prozent aus Recycling-Materialien hergestellt

Die 10,6 mm x 6,0 mm x 2,7 cm große und ohne Kabel und Netzteil rund 190 Gramm wiegende UltraCharge-Ladestation ist, wie man es bereits von anderen Belkin-Produkten gewohnt ist, solide bis sehr gut verarbeitet und wurde sogar aus bis zu 85 Prozent Post-Consumer-Recycling-Materialien hergestellt. Letzteres entspricht einer Wiederverwertung von sechs Plastikflaschen pro Ladestation. Auf der Unterseite befinden sich zwei gummierte Streifen, so dass die Ladestation nicht auf der Oberfläche hin und her rutscht und auch beim Entnehmen des iPhones oder der Apple Watch von ihren Ladeflächen einen festen Stand hat. Auch der MagSafe-Ladepuck für das iPhone ist leicht gummiert, so dass das iPhone darauf nicht verrutscht. Der Nachteil: Die Fläche zieht Staub, ähnlich wie bei Flüssigsilikon-Hüllen, einfach magisch an. Insgesamt macht die UltraCharge-Ladestation aber einen wertigen und edlen Eindruck, zu dem auch das stabile Scharnier seinen Teil beiträgt.

Die faltbare Belkin UltraCharge 3-in-1 Ladestation lässt sich für 89,99 Euro in den zwei Farben Schwarz und Weiß bei Amazon bestellen. Auf der Produktseite von Belkin gibt es auch noch eine Variante mit abgerundeten Ecken, die ebenfalls für 89,99 Euro in Schwarz und Weiß zu haben ist. Belkin bietet zudem eine zweijährige Garantie und einen Geräteschutz mit Reparatur oder Ersatz für angeschlossene Geräte für bis zu 2.000 Euro.