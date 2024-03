Anker MagGo Qi2 3-in-1-Ladestation im Test

In den vergangenen Wochen hat der bekannte Zubehör-Hersteller Anker einige neue Produkte mit Qi2-Funktionalität vorgestellt. Auch wir haben bereits einige Neuerungen, darunter zwei Powerbanks, genauer vorgestellt. Nun bot sich im Rahmen einer Reise auch für mich die Möglichkeit, die neue und sehr kompakte MagGo Qi2-Ladestation von Anker, die gleichzeitig ein iPhone per MagSafe, die AirPods oder andere kompatible kabellos zu ladende Kopfhörer, und auch die Apple Watch aufladen kann. Dank Qi2 liefert die klappbare Ladestation für das iPhone eine Leistung von 15 Watt, auch eine „Made for Watch“-Zertifizierung ist vorhanden.

Während eines Urlaubs konnte ich die Anker MagGo Qi2 3-in-1 Ladestation (Amazon-Link) jetzt im Detail testen und will daher meine ersten Eindrücke mitteilen. Erhältlich ist der 3-in-1-Ladeständer aktuell zum Preis von 109,99 Euro in der schwarzen Farbvariante bei Amazon, die weiße Version ist dort momentan nicht lieferbar.

Im Lieferumfang enthalten ist neben der nur 195 Gramm leichten und faltbaren Ladestation auch ein farblich passendes, 1,5 Meter langes USB-C-Kabel mit Winkelstecker, sowie auch ein USB-C-Ladegerät mit 40 Watt Leistung. Letzteres ist nicht immer selbstverständlich – bei einem Kaufpreis von knapp 110 Euro kann man allerdings ein Ladegerät im Lieferumfang durchaus erwarten. Auf diese Weise ist man für die Nutzung auch gleich vorbereitet und kann das gesamte Equipment ohne weitere Zukäufe in den Koffer legen.

Zugeklappt nur so groß wie eine Zigarettenschachtel

Ein wirklicher Vorteil der MagGo Qi2 3-in-1-Ladestation ist die Kompaktheit, die ich so sonst noch bei keinem anderen 3-in-1-Produkt gesehen habe. Die Station ist im zusammengeklappten Zustand mit Maßen von 8,8 x 6,0 x 2,5 cm nur in etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel oder eine Magic Mouse von Apple – und kann, sofern man auf der Innenseite die Wireless Charging-Fläche für AirPods und Co. nicht nutzen möchte, auch zugeklappt für das Aufladen des iPhones verwendet werden. Besonders praktisch ist der Ladepuck für die Apple Watch, der in der Unterseite der Station versenkt ist und von dort nach oben geklappt werden kann.

Das mitgelieferte USB-C-Ladekabel wird über den Winkelstecker an der rechten Seite der Ladestation angebracht. Hier gibt es von meiner Seite aus einen kleinen Kritikpunkt: Ich hätte mir den USB-C-Anschluss eher an der Rückseite gewünscht, kann aber auch verstehen, dass das Kabel dann mit dem Watch-Ladepuck in Konflikt geraten könnte. Der Winkelstecker ist in diesem Fall die bestmögliche Lösung, die zudem wenig Platz wegnimmt.

Der Magnet der iPhone-Halterung ist überdurchschnittlich stark und erlaubt es auch, das iPhone im Querformat in der Nacht im Standby-Modus zur Anzeige einer Uhr und anderen Informationen nutzen zu können. An der Seite der Ladestation befindet sich zwar eine kleine blaue LED, diese leuchtet aber nur kurz beim Anschließen eines Stromkabels oder Geräts auf und erlischt dann wieder. So ist auch eine Verwendung auf dem Nachttisch für lichtempfindliche Personen möglich. Vier gummierte Füßchen an der Unterseite sorgen zudem für einen sicheren Stand auf allen Oberflächen.

Gleich mehrere Sicherheitsmechanismen verbaut

Um eine Überhitzung bei der Verwendung zu verhindern, hat Anker der Ladestation einige nützliche Funktionen verpasst. So gibt es auf der Unter- und Innenseite des Geräts entsprechende Lüftungsöffnungen, damit die Luft zirkulieren kann. Lüftergeräusche gibt es bei der Ladestation allerdings nicht – sie ist vollkommen lautlos. Auch softwaretechnisch wurde vorgesorgt: Die Ladestation kommt mit integriertem Überspannungs-, Überstrom- und Strahlungsschutz daher, zudem sorgt eine Fremdkörper-Erkennung dafür, dass nicht kompatible Objekte keinen Schaden anrichten.

Ich habe die Anker MagGo Qi2 Ladestation nun während einer einwöchigen Urlaubsreise jeden Tag bzw. in der Nacht zum Aufladen meines iPhone 15 Pro, meiner AirPods Pro und der Apple Watch verwenden können und kann festhalten: Die Ladestation ist absolut zuverlässig, wertig verbaut und das kleinste 3-in-1-Gerät, das ich jemals mit auf Reisen nehmen durfte. Vorbei sind die Zeiten, in denen ich ein Ladegerät mit mehreren USB(-C)-Anschlüssen sowie verschiedene Kabel in den Koffer packen musste, in der Hoffnung, dass es neben dem Hotelbett oder im Ferienhaus eine Steckdose gibt, die nah genug am Bett gelegen ist. Mit dem 1,5 Meter langen Ladekabel des Anker-Modells dürfte man an vielen Orten auf der sicheren Seite sein, und das ganz ohne lästigen Kabelsalat.

Einziger kleiner Kritikpunkt: Das Ladekabel

Wenn ich überhaupt noch Kritik an der hier vorgestellten Ladestation finden kann, dann ist es neben dem Winkelstecker auch die Steifheit des mitgelieferten Ladekabels. Anker hat in der Vergangenheit bewiesen, dass man nicht nur haptisch sehr ansprechende, sondern auch weiche und flexible USB-C-Ladekabel herstellen kann. Warum hier ein so festes und steifes Kabel? Ich habe das beiliegende Kabel der 3-in-1-Ladestation zum Transport im Koffer um das Gerät gewickelt, was kein leichtes und besonders ansprechendes Unterfangen war. Vielleicht ist die Steifheit des Kabels allerdings auch nötig, um die entsprechenden Ladeleistungen für die verbundenen Geräte zu garantieren. Und im Notfall kann man auch immer noch eigene USB-C-Kabel mit der Ladestation verwenden.

Von diesem kleinen Kabel-Faux-Pas einmal abgesehen, kann ich nach meinem Urlaub sagen: Es gibt derzeit nichts Besseres für das Reisegepäck als die Anker MagGo Qi2 3-in-1 Ladestation. Neben der Möglichkeit, gleich drei Geräte gleichzeitig – und das iPhone mit ganzen 15 Watt – aufladen zu können, ist auch die äußerst kompakte Größe sowie die Option, das iPhone mittels MagSafe nachts im Standby-Modus neben dem Bett verwenden zu können, ein tolles Gesamtpaket, das vor allem Vielreisenden sehr gefallen dürfte.

