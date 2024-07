Numito: Neues Puzzlespiel für alle Mathe-Fans

Heute stelle ich euch ein kleines Puzzlespiel vor, bei dem eure Rechenkünste gefragt sind. Denn in „Numito“ (App-Store-Link) gilt es, Kacheln, auf denen Zahlen und Rechenoperatoren stehen, so zu verschieben, dass ein vorgegebenes Ergebnis herauskommt. Was anfangs viel zu einfach daherkommt, wird im Spielverlauf zum Glück komplexer und sorgt so für kurzweilige Unterhaltung.

Nach dem Laden der App müsst ihr zuerst ein paar Basic-Levels spielen, in denen euch das Spiel und seine Logiken erklärt werden. Diese Level sind so einfach, dass sie allerdings wenig Spaß bringen, weil die Herausforderung fehlt: Aus den Zahlen 4 und 1 und 5 und 2 sowie dem Operator „+“ die Summe 6 zu erzeugen, dürften vermutlich alle unter euch schnell hinbekommen. Auch die nächsten Basis-Level sind nicht wesentlich schwerer.

Kopfrechnen kann auch Spaß machen

Habt ihr diese ersten einfachen Herausforderungen allerdings gemeistert, könnt ihr euch an die tägliche Challenge wagen, die dann schon komplexer ist. Hier habt ihr es zum Beispiel mit fünf möglichen Operatoren und neun verschiedenen Zahlen zu tun, aus denen ihr dann zwei mögliche Summen erzeugen müsst. Hier ist jedenfalls eine Stärke im Kopfrechnen gefragt, was mir gut gefällt.

Wer nicht gerne im Kopf rechnet, kann aber auch per Doppel-Tipp auf die aktuell eingestellte Gleichung deren Ergebnis anzeigen lassen. Habt ihr die richtige Kombination eingestellt, färben sich die benutzten Kacheln blau. Ziel eines Levels ist es, durch unterschiedliche Kombinationen alle Kacheln blau zu färben. Wer Hilfe beim Lösen der Puzzle braucht, kann pro Level fünf Tipps erhalten. Wer mehr Tipps benötigt, kann diese per In-App-Kauf freischalten.

Insgesamt verfügt das Spiel über vier Puzzle-Typen:

Basic: Es gibt nur einen Zielwert, der erreicht werden muss

Multi: Es gibt mehrere Zielwerte, die erreicht werden müssen

Equal: Ihr müsst eine Gleichung lösen

OnlyOne: Es gibt nur einen möglichen Lösungsweg

Zusätzlich zu den täglichen Herausforderungen könnt ihr noch virale Level und „Gambling“-Level spielen. Die Freeversion des Spiels ist gespickt mit Werbung, die zunehmend nervig wird. Wer das volle Spiel freischalten und somit dann auch werbefrei spielen möchte, kann dies für faire 2,99 Euro tun.

Eine tägliche Übungseinheit Kopfrechnen

Zum Spielen selbst braucht ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 12 läuft. Numito gibt es in englischer und spanischer Sprachversion.

Alle, die gerne ihre Kopfrechnen-Kompetenz ein wenig verbessern wollen, können sich Numito auf jeden Fall anschauen. Es ist ein kurzweiliges kleines Spiel, das im Spielverlauf glücklicherweise an Komplexität gewinnt.