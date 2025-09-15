Fünf starke Akku-Deals von Anker: Kompakte Power zum Mitnehmen

Bei tink.de laufen derzeit die Smart Home Tage. Mit dabei sind zahlreiche Deals bekannter Marken, unter anderem mischt auch Anker mit. Wir haben uns die Preise mal angesehen und vor allem bei den Powerbanks und kleinen Powerstations richtig gute Angebote entdeckt. Genau die wollen wir euch in diesem Artikel vorstellen.

Anker 545 Nano Powerbank im Doppelpack: Eine meiner liebsten Powerbanks kostet bei Amazon derzeit über 40 Euro. Bei tink.de bekommt ihr das Doppelpack für nur 49,95 Euro. Die Powerbank ist nicht nur mit einem kleinen Akku ausgestattet, sondern auch mit 10.000 mAh Kapazität und einem integrierten USB-C-Kabel. 30 Watt Ausgangsleistung sind für iPhone und iPad prima geeignet. (zum Angebot)

Anker Prime Powerbank mit Ladestation: Solltet ihr mehr Leistung benötigen, dann seid ihr bei Anker Prime genau richtig. Hier gibt es eine leistungsstarke Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität und eine praktische Ladestation mit zusätzlichen Anschlüssen für 124,95 Euro. Alleine die 200 Watt starke Powerbank kostet bei Amazon schon 100 Euro. (zum Angebot)

Anker Nano Powerbank mit USB-C statt MagSafe: Sollte das drahtlose Aufladen per MagSafe nicht euer Fall sein, dann ist dieser kompakte Zusatz-Akku vielleicht genau das Richtige für euch . Er wird einfach per USB-C angesteckt und ist somit mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel. 5.000 mAh und das kompakte Design sind prima zur „Notstromversorgung“. Das Doppelpack kostet bei tink.de 34,95 Euro, nur 10 Euro mehr als eine einzelne Powerbank bei Amazon. (zum Angebot)

Anker Solix C300 – wenn es etwas mehr sein darf: Wenn es für Zuhause oder den nächsten Camping-Trip etwas mehr tragbarer Strom sein soll, dann ist die Anker Solix C300X genau richtig. Die DC-Variante ohne Steckdosen kostet bei tink.de nur 145 Euro, mit zwei Steckdosen kostet diese kleine Powerstation aktuell 179,95 Euro. Beide verfügen über zusätzliche USB-Anschlüsse, ein integriertes Licht, App-Anbindung und 288 Wattstunden Kapazität.

Bitte beachtet, dass der Versand bei tink.de ab einem Bestellwert von 99 Euro kostenlos ist. Darunter wird er mit 4,95 Euro berechnet. Mit einer kostenlosen Tink Plus Mitgliedschaft ist der Versand immer kostenlos.