iPhone Air: Tim Cook lobt Akkuleistung des schlanken iPhones

Apple-CEO Tim Cook hat in einem Interview mit CNBC die Akkuleistung des neuen iPhone Air gelobt. Die Kunden würden „die Akkuleistung lieben“, sagte er gegenüber einem Reporter. Zuvor hatten sich Stimmen gemehrt, die von einer deutlich verminderten Akkuleistung beim schlanken iPhone Air gesprochen hatten.

Cook sagte gegenüber CNBC:

„Die Akkulaufzeit ist großartig. Sie werden die Akkulaufzeit lieben. (…) Wir haben es von Grund auf neu entwickelt. Es ist nur für eSIM geeignet. So konnten wir den Akku nutzen und ihn auf Bereiche ausweiten, in denen zuvor die physische SIM-Karte untergebracht war. Das ist eine unglaubliche Innovation.“

Im Video seht ihr den Teil des Interviews in voller Länge, schaut gerne mal rein:

Preise für Reparaturen veröffentlicht

Für den Fall, dass eines der neuen iPhones aber doch mal einen Akkuwechsel benötigt oder eine Reparatur fällig wird, hat Apple nun kurz vor dem Release der neuen iPhone-17-Serie bereits die Preise für Reparaturen und Akkuwechsel veröffentlicht, die anfallen, wenn die Garantiezeit des Geräts abgelaufen ist und ihr das iPhone nicht über Apple Care+ abgesichert habt.

Alle Preise könnt ihr auf der Support-Seite von Apple einsehen. Wir haben nachfolgende eine Übersicht für die Preise der gängigsten Reparaturen für euch zusammengestellt.

Akkuwechsel: 135 Euro beim iPhone Air, iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro; 109 Euro beim iPhone 17.

135 Euro beim iPhone Air, iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro; 109 Euro beim iPhone 17. Gesprungenes Display (vorne): 405 Euro beim iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro; 488,99 Euro beim iPhone 17 Pro Max

405 Euro beim iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro; 488,99 Euro beim iPhone 17 Pro Max Rückglasschaden: 169 Euro beim iPhone Air und allen iPhone-17-Modellen

169 Euro beim iPhone Air und allen iPhone-17-Modellen Rückkamera: 199 Euro beim iPhone Air und iPhone 17, und 299 Euro beim Phone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro

Apple-Care+-Kunden sparen hier im Vergleich eine Menge Geld. Einige Reparaturen werden ohne Zusatzkosten durchgeführt, alle anderen kosten zwischen 29 und 99 Euro zusätzlich zum Preis für die Apple-Care+-Abdeckung. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, für welche Variante ihr euch entscheidet. Wir in der Redaktion sind in den letzten Jahren ohne Apple Care+ ganz gut gefahren, in der Familie gab es aber schon das eine oder andere gesprungene Rückglas. Hier hätte sich die „Versicherung“ schon bezahlt gemacht.