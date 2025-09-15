Diese Produkte soll Apple noch 2025 vorstellen

Acht neue Produkte hat Apple auf der Keynote am vergangenen Dienstag vorgestellt. Vier neue iPhones, drei neue Apples Watches und die AirPods Pro der dritten Generation. Insgeheim haben wir noch mit der einen oder anderen weiteren Neuvorstellung gerechnet, beispielsweise mit neuen AirTags.

Für Apple soll es das in diesem Jahr aber noch nicht gewesen sein, wie Experte Mark Gurman berichtet. Einige Produkte sind bereit für den Start und könnten noch in diesem Monat vorgestellt werden. Wir verschaffen euch einen kleinen Überblick.

AirTag 2 mit verbesserter Reichweite

Auf dieses Produkt warten wir schon seit einiger Zeit. Die AirTags sollen ihre Optik beingehalten und mit dem verbesserten U2-Chip ausgestattet sein. Dieser soll die Ortung per Ultrabreitband deutlich leistungsfähiger machen. Den U2-Chip hat Apple bereits in einigen Produkten verbaut, zuletzt in den AirPods Pro der dritten Generation.

Apple TV und HomePod mini mit kleinem Refresh

Auch Apple TV und HomePod mini sollen ein wenig Feintuning erhalten, unter anderem mit dem hauseigenen N1-Netzwerk-Chip. Laut Mark Gurman soll der Apple TV „eine Unterstützung für den neuen Siri-Sprachassistenten und andere Apple Intelligence-Funktionen hinzufügen“, die für das kommende Jahr erwartet werden. Der HomePod mini soll zudem in neuen Farben erscheinen.

iPad Pro mit schnellem M5-Prozessor

Apple soll sein Top-Tablet mit dem M5-Chip ausstatten und damit ähnlich effizient machen, wie das iPhone 17 Pro mit dem A19 Pro. Ebenfalls in der Gerüchteküche war bereits eine zweite Frontkamera zu finden, um Hoch- und Querformat gleichermaßen zu unterstützen. Oder setzt Apple beim iPad Pro vielleicht auf die neue Center Stage Frontkamera mit einem quadratischen Sensor, der in den neuen iPhones debütiert?

Auch Vision Pro mit mehr Leistung

Mit dem Vision Pro Headset soll ein weiteres Gerät mit dem M5-Chip ausgestattet werden. Das wäre jedenfalls ein enormer Leistungssprung, aktuell ist die „Brille“ mit einem M2 bestückt.