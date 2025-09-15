Kompakte Vention Powerbank jetzt für nur 27,99 Euro im Angebot

Mit 20.000 mAh und integriertem Kabel

FabianKommentar schreiben zu Kompakte Vention Powerbank jetzt für nur 27,99 Euro im Angebot
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Die Vention Mini Powerbank mit Kabel

Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Powerbank für euer iPhone seid und mehr Kapazität braucht, als in einem kleinen magnetischen Akku steckt, dann hat Vention das passende Gadget für euch am Start. Die neue Vention Mini Powerbank bietet 20.000 mAh Kapazität – und das bei einer Größe, die in etwa zwei Drittel der Grundfläche eines iPhone 17 Pro Max entspricht.

Bevor wir zu den technischen Details kommen, werfen wir kurz einen Blick auf den Preis. Der ist aktuell ziemlich heiß: Statt 49,99 Euro kostet die neue Vention Mini Powerbank nur noch 27,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Eventuell gibt es sogar noch einen zweiten Coupon für etwas mehr Rabatt, dieser scheint aber wohl nicht für alle Kunden verfügbar zu sein.


Neben der wirklich hohen Kapazität ist auch das integrierte Kabel ein Highlight. Damit können iPhone oder andere Geräte direkt angeschlossen werden. Außerdem dient es als praktische Schlaufe. Darüber hinaus gibt es jeweils einen USB-C und USB-A-Port, um weitere Geräte anschließen zu können. Die maximale Gesamtleistung wird dabei vom Hersteller mit 45 Watt angegeben. Die verbleibende Kapazität wird dabei auf einem kleinen Display angezeigt.

VENTION Mini Power Bank 45W 20000mAh mit Integriertem USB-C Kabel, PD/PPS...
VENTION Mini Power Bank 45W 20000mAh mit Integriertem USB-C Kabel, PD/PPS...
  • 【45W High-Speed Charging】Dieses 45W PD/PPS Power Bank verfügt über ein integriertes USB-C-Kabel, das ein iPhone 16 in nur 30 Minuten auf 57 %...
  • 【Massive 20000mAh Capacity】Mit einer von Fluggesellschaften zugelassenen Kapazität von 77Wh bietet dieses 20000mAh Power Bank bis zu 4,2...
27,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 15.09.2025

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Noch mehr Zubehör entdecken

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de