Kompakte Vention Powerbank jetzt für nur 27,99 Euro im Angebot

Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Powerbank für euer iPhone seid und mehr Kapazität braucht, als in einem kleinen magnetischen Akku steckt, dann hat Vention das passende Gadget für euch am Start. Die neue Vention Mini Powerbank bietet 20.000 mAh Kapazität – und das bei einer Größe, die in etwa zwei Drittel der Grundfläche eines iPhone 17 Pro Max entspricht.

Bevor wir zu den technischen Details kommen, werfen wir kurz einen Blick auf den Preis. Der ist aktuell ziemlich heiß: Statt 49,99 Euro kostet die neue Vention Mini Powerbank nur noch 27,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Eventuell gibt es sogar noch einen zweiten Coupon für etwas mehr Rabatt, dieser scheint aber wohl nicht für alle Kunden verfügbar zu sein.

Neben der wirklich hohen Kapazität ist auch das integrierte Kabel ein Highlight. Damit können iPhone oder andere Geräte direkt angeschlossen werden. Außerdem dient es als praktische Schlaufe. Darüber hinaus gibt es jeweils einen USB-C und USB-A-Port, um weitere Geräte anschließen zu können. Die maximale Gesamtleistung wird dabei vom Hersteller mit 45 Watt angegeben. Die verbleibende Kapazität wird dabei auf einem kleinen Display angezeigt.