BMW findet CarPlay Ultra „einfach nicht so spannend“

Bisher ist das neue CarPlay Ultra nur in sehr wenigen Fahrzeugen verfügbar. Der Rollout verläuft äußerst schleppend, was sicherlich nicht nach dem Geschmack von Apple ist. Einige Autohersteller haben sich mittlerweile sogar aktiv zu Wort gemeldet und CarPlay Ultra eine Absage erteilt. Dazu gehört auch BMW.

Während eines Presse-Events kam nun Stephan Durach zu Wort, er ist BMWs Senior Vice President für die Entwicklung von Benutzeroberflächen. Seine Aussage wird im inoffiziellen BMW-Blog wie folgt beschrieben:

„Wenn man sich das mal ansieht, was ich bisher gesehen habe, ist es einfach nicht so spannend“, sagt Durach. Er antwortet auf die Frage, ob neue BMW-Fahrzeuge jemals CarPlay Ultra anbieten werden. „Um ehrlich zu sein, haben wir spezielle Bildschirme und eine spezielle Bildschirmanordnung“, fährt Durach fort, „und ich bin total davon überzeugt, dass unsere Ansicht viel leistungsfähiger ist.“

Es wird aber noch besser. Laut des Blog-Eintrags ist BMW davon überzeugt, dass man mit iDrive X ein nahtloseres Erlebnis als CarPlay Ultra bieten kann. Immerhin wären Panoramadisplay, personalisierte Widgets und vorausschauende Routinen nur ein paar der neuen Funktionen, die mit iDrive X kommen. Wobei sich das aber halt auch ziemlich genau nach dem anhört, was CarPlay Ultra zu bieten hat.

Ich persönlich würde mir jederzeit ein Upgrade auf CarPlay Ultra installieren. Alleine aufgrund der Tatsache, dass es mein Hyundai Kona nicht schafft, die Medienwiedergabe irgendwo im Cockpit zu visualisieren. Aktuell ist es für mich quasi unmöglich, irgendwo schnell ablesen zu können, welches Lied da gerade im Radio läuft. Und auch über das iPhone und CarPlay abgespielte Medien werden ausschließlich in der Mittelkonsole, nicht aber hinter dem Lenkrad angezeigt. Aber nun gut, man kann eben nicht alles haben – und laut BMW ist CarPlay Ultra ja ohnehin nicht so spannend…