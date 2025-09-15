BMW findet CarPlay Ultra „einfach nicht so spannend“

Bisher ist das neue CarPlay Ultra nur in sehr wenigen Fahrzeugen verfügbar. Der Rollout verläuft äußerst schleppend, was sicherlich nicht nach dem Geschmack von Apple ist. Einige Autohersteller haben sich mittlerweile sogar aktiv zu Wort gemeldet und CarPlay Ultra eine Absage erteilt. Dazu gehört auch BMW.
Während eines Presse-Events kam nun Stephan Durach zu Wort, er ist BMWs Senior Vice President für die Entwicklung von Benutzeroberflächen. Seine Aussage wird im inoffiziellen BMW-Blog wie folgt beschrieben:
„Wenn man sich das mal ansieht, was ich bisher gesehen habe, ist es einfach nicht so spannend“, sagt Durach. Er antwortet auf die Frage, ob neue BMW-Fahrzeuge jemals CarPlay Ultra anbieten werden. „Um ehrlich zu sein, haben wir spezielle Bildschirme und eine spezielle Bildschirmanordnung“, fährt Durach fort, „und ich bin total davon überzeugt, dass unsere Ansicht viel leistungsfähiger ist.“
Es wird aber noch besser. Laut des Blog-Eintrags ist BMW davon überzeugt, dass man mit iDrive X ein nahtloseres Erlebnis als CarPlay Ultra bieten kann. Immerhin wären Panoramadisplay, personalisierte Widgets und vorausschauende Routinen nur ein paar der neuen Funktionen, die mit iDrive X kommen. Wobei sich das aber halt auch ziemlich genau nach dem anhört, was CarPlay Ultra zu bieten hat.
Ich persönlich würde mir jederzeit ein Upgrade auf CarPlay Ultra installieren. Alleine aufgrund der Tatsache, dass es mein Hyundai Kona nicht schafft, die Medienwiedergabe irgendwo im Cockpit zu visualisieren. Aktuell ist es für mich quasi unmöglich, irgendwo schnell ablesen zu können, welches Lied da gerade im Radio läuft. Und auch über das iPhone und CarPlay abgespielte Medien werden ausschließlich in der Mittelkonsole, nicht aber hinter dem Lenkrad angezeigt. Aber nun gut, man kann eben nicht alles haben – und laut BMW ist CarPlay Ultra ja ohnehin nicht so spannend…
BMW? Schon seit Jahren runter von meiner Liste. Angefangen bei dem grottigen Tachodesign. Will doch nicht bei jeder Fahrt auf so ein Machwerk sehen müssen.
„Alleine aufgrund der Tatsache, dass es mein Hyundai Kona nicht schafft, die Medienwiedergabe irgendwo im Cockpit zu visualisieren.“
Das schaffen eigentlich selbst Autos die +15 Jahre alt sind via Bluetooth (hat mein damaliger E92 ohne Probleme hinbekommen), wenn das ein neuer Kona mittels Carplay nicht hinbekommt, ist dies ein ziemlich Armutszeugnis von Hyundai.
Ich persönlich sehe in Carplay Ultra auch keinen wirklichen Mehrwert, schaue ich mir die ganzen Bilder an, die dazu im Netz rumgeistern, passt diese ganze Optik die da so geboten wird auch in kein einziges Auto rein.
Super Beispiele sind da auch wieder das Foto oben im Header (von einen BMW Cockpit mit Carplay und unten ist ja nochmal ein Bild von einen Aston Martin. Da gibt man ein kaufen Geld für solche Autos aus (egal ob auf einmal oder monatlich fürs finanzieren/leasen) und bekommt dann eine solche GUI…
BMW selbst hat aber auch entsprechend Daten gesammelt
„BMW hat Daten von über 10 Millionen Fahrzeugen gesammelt, und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fahrer in der Regel das integrierte Navigationssystem des Autoherstellers gegenüber Apple Maps über CarPlay bevorzugen. Laut Stephan Durach lassen viele Nutzer zwar Apple CarPlay aktiviert, wechseln aber oft zu BMWs iDrive-System, wenn es um die Navigation geht. Es ist jedoch unklar, wie viele Fahrer Google Maps oder Waze über CarPlay gegenüber der integrierten Navigation von BMW bevorzugen.“ (de motor1 com)
Kann ich selbst von mir bestätigen, auch wenn ich zwar über die Wireless Carplay Verbindung (im G26) Musik (hat hier einfach den Vorteil dass ich so auch meine Playlist ändern kann, ging via Bluetooth früher nicht) höre oder Telefoniere, fürs navigieren nutzen ich ganz normal das iDrive System.